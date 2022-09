Huawei Nova 10 e 10 Pro lançado na Europa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tendo anunciado anteriormente a última série Nova 10 na China, a Huawei lançou agora a Nova 10 e 10 Pro na Europa, trazendo seus telefones "chiques" da moda para os mercados ocidentais.

Com foco no design, a Huawei construiu os novos modelos Nova para serem finos e chamativos, sendo o Nova 10 o mais magro dos dois com apenas 6,88mm e pesando menos de 170g.

-

Os dois telefones compartilham design e especificações similares, com ambos os acabamentos Golden Black e Starry Silver disponíveis nos dois modelos. O primeiro é um acabamento fosco brilhante e suave, com o modelo preto oferecendo um design mais brilhante.

Do ponto de vista das características, a única coisa que realmente se destaca é a câmera frontal. Ambos os modelos têm uma câmera de 60 megapixels ultravioleta de auto-retrato perfurado no visor, mas a versão 'Pro' também tem uma segunda lente de zoom retrato, permitindo obter uma ampla gama de distâncias focais a partir do sistema de face frontal.

A câmera de 60 megapixels usa algo chamado 'quad phase detection autofocus' que essencialmente garante que a imagem permaneça clara e em foco à medida que você move a câmera.

Com o modelo Pro, o sistema de câmera dupla também permitirá que você grave vídeos de ambas as câmeras ao mesmo tempo, dando a você a capacidade de gravar e compartilhar um vídeo com uma imagem ampla e de grande plano simultaneamente.

A peça aqui é claramente para criadores de conteúdo - aqueles que você pode compartilhar dicas de maquiagem ou similares nas mídias sociais. Com isso, e um recurso que pode mudar rapidamente entre o foco do produto e o foco da pessoa, ele também está pronto e pronto para demonstrações do produto em vídeo.

Quanto à câmera traseira, os dois telefones apresentam o mesmo sistema de câmera tripla liderado pelo sensor RYYYB de 50 megapixels, que está no P50 Pro. Este é unido por um sensor ultrawide (com macro) e um sensor de profundidade de retrato.

Ambos também têm a mesma resolução OLED 2652 x 1200, com taxas de atualização de até 120hz, profundidade de cor de 10 bits e amostragem por toque de 300hz. Há uma pequena diferença no tamanho entre os dois modelos, com o Pro medindo 6,78 polegadas na diagonal, e o Nova 10 medindo 6,67 polegadas.

Os dois telefones também compartilham o mesmo processador Snapdragon 778 4G.

Há uma diferença na capacidade da bateria e nas especificações de carga, com o modelo Pro oferecendo uma bateria de 4500mAh com suporte de 100W SuperCharge. Isso fornecerá uma recarga completa em cerca de 20 minutos.

O normal 10 - compreensivelmente devido ao seu tamanho - tem uma bateria menor de 4000mAh que tem 66W de SuperCharge e pode ser totalmente recarregada em cerca de 38 minutos.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Echo, Kindle, AirPods e muito mais Por Chris Hall · 13 Julho 2022 O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

Como em todos os telefones Huawei dos últimos três anos, estes dois funcionam EMUI sem os Serviços Play do Google.

Escrito por Cam Bunton.