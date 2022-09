Um novo Huawei P50 Pocket pode estar a caminho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não faz muito tempo desde que a Huawei lançou seu elegante telefone de bolso P50 Pocket, mas o tempo não espera por ninguém no mundo dos smartphones.

Agora, parece que a Huawei pode estar preparando um dispositivo de acompanhamento com alguns componentes atualizados, graças a um resultado de certificação detectado pelo Android Headlines.

A certificação TENAA é uma maneira clássica de telefones que eventualmente sairão na China para serem vazados, e foi isso que aconteceu aqui, com imagens do dispositivo tornando tudo menos certo de que é um acompanhamento P50 Pocket.

As fotos são interessantes, porém - elas mostram um design muito diferente em comparação com o acabamento metálico brilhante do último telefone. Este está muito mais próximo do Galaxy Flip 4 da Samsung, com um visual de dois tons.

Essa metade inferior pode parecer ser feita também de couro, o que faria deste um telefone com um toque único na mão, em alguns níveis, se for o caso.

A única especificação real listada na certificação é o tamanho da bateria do telefone, que tem uma lomba modesta de até 4.260mAh, o que parece ser uma adição bem-vinda em qualquer caso.

Gostamos do P50 Pocket quando o testamos no início deste ano, embora a falta dos serviços do Google Play ainda seja obviamente uma questão importante, e o preço é bastante extremo - se a Huawei puder fazer algo a respeito deste último, ela poderia muito bem começar a competir de forma mais uniforme com a Samsung na frente do telefone dobrável.

Escrito por Max Freeman-Mills.