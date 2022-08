Os telefones Huawei Mate 50 terão abertura variável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Huawei conseguiu um sobre qualquer vazamento potencial, confirmando uma importante novidade em seus telefones da série Mate 50, antes de revelar o aparelho em 6 de setembro.

Os telefones serão lançados com aberturas variáveis em suas câmeras, de acordo com uma nova gota de informação da Huawei, acompanhada por um pequeno vídeo teaser.

Supomos que isto só se aplicará à câmera principal de cada telefone, pois ter várias lentes variáveis seria um tanto impraticável e potencialmente desafiador, mas ter até mesmo uma é bastante excitante para os fotógrafos móveis.

De acordo com a GMSArena, o boato tem apontado para uma abertura variável que pode se mover de f/1.4 e f/4, assim os usuários poderiam ter muito controle sobre sua profundidade de campo, assim como a velocidade do obturador para suas fotos.

Isso poderia resultar em fotografias interessantes com baixa luminosidade sem a necessidade de confiar no pós-processamento, como as opções de Modo Noturno que agora estão chegando como padrão em telefones high-end.

O vídeo teaser acima também é notavelmente intitulado "Teaser #1", assim você pode contar com pelo menos mais um vídeo sendo carregado pela Huawei antes do lançamento completo. Estes lançamentos de telefones drip-fed parecem ser o novo normal, fora das revelações secretas da Apple.

Escrito por Max Freeman-Mills.