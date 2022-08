Lançamento da série Huawei Mate 50 em 6 de setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Huawei está pronta para apresentar sua próxima série telefônica principal em um evento de lançamento em setembro; a empresa anunciou na plataforma de mídia social chinesa, Weibo.

A série Huawei Mate 50 - que esperamos incluir o Mate 50 Pro - será revelada em um evento no dia 6 de setembro.

A Huawei compartilhou um cartaz de lançamento mostrando um grande anel de metal texturizado dentro de um cenário de pôr-do-sol na montanha. Isto poderia, talvez, ser um teaser para o projeto da unidade de câmera. Ele certamente corresponde ao que os vazamentos recentes indicaram.

A série anterior Mate - o Mate 40 Pro especificamente - também apresentava um anel grande e icônico na parte de trás que abrigava as câmeras.

Enquanto continua a lutar no mercado de smartphones, apesar de perder o acesso a uma série de parceiros-chave de smartphones - principalmente o Google - a empresa ainda produz dispositivos com qualidades de hardware inquestionáveis. Esperamos que os telefones apresentem câmeras e visores muito fortes, como de costume.

As especificações vazadas sugerem que veremos uma câmera primária de 50 megapixels com comutação de dupla abertura, semelhante ao que a Samsung já tentou no passado. Diz-se que se juntará um zoom de telefoto e uma câmera ultravioleta. Diz-se também que veremos displays grandes capazes de 120Hz de taxa de atualização adaptável.

Os primeiros rumores sugeriram que o Mate 50 Pro teria uma bateria enorme, mas o vazamento acima mencionado sugere que veremos capacidades bastante padrão de 4500mAh e 4400mAh nos modelos Pro e Mate 50 regular, respectivamente.

Também há rumores de que veremos carregamento com fio de 66W e suporte para carregamento sem fio.

Há rumores de que o Mate 50 Pro e o Mate 50 serão lançados ao lado de um modelo Porsche Design 'RS' com costas de cerâmica, assim como um Mate 50E mais acessível.

Se veremos ou não algum destes telefones fora da China ainda está para ser visto. A Huawei - como muitos fabricantes chineses de smartphones nos últimos tempos - tende a lançar produtos em seu país de origem primeiro, antes de expandir para alcançar outros mercados globais.

Escrito por Cam Bunton.