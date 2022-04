Huawei Mate Xs 2 para lançamento em 28 de abril

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo smartphone dobrável da Huawei deverá ser anunciado muito em breve, com o fabricante anunciando nas mídias sociais que planeja realizar um evento de lançamento para o Mate Xs 2 em 28 de abril.

Este será o modelo a seguir para o Mate X2, embora o nome sugira que ele possa seguir no espírito do primeiro Mate Xs. Ou seja, poderia ser uma versão revisada e ligeiramente melhorada do Mate X2. Ou, poderia ser uma versão mais poderosa do Mate Xs, que é um dispositivo bem diferente, na medida em que tem uma tela grande e flexível que envolve a parte externa do telefone.

Isso é apenas adivinhação de nossa parte, porém, baseado puramente em como o Mate Xs era semelhante ao primeiro dispositivo dobrável Mate X. Infelizmente, estamos reduzidos a adivinhações, já que muito pouco foi dito sobre o dispositivo em si.

A única coisa de que podemos estar bastante certos é que será um telefone dobrável, possivelmente um estilo livro com uma grande tela interna e uma tela estreita, parecida com uma barra de chocolate no exterior, ou - como mencionado - com uma grande tela ao redor do exterior.

Os esforços da Huawei no mercado de smartphones - é claro - foram severamente dificultados por restrições e pela perda resultante de relações chave dentro da questão. Isto significou um enorme aumento na operação em termos de produção telefônica.

Isso também levou alguns telefones a levarem meses para serem lançados fora da China, com alguns dispositivos não sendo lançados nos mercados ocidentais. Suspeitamos, dado que este lançamento foi anunciado no Weibo, que será o mesmo para o Mate Xs 2.

Escrito por Cam Bunton.