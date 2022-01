Huawei P50 Pro e P50 Pocket são lançados internacionalmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo já exibido os dispositivos durante os lançamentos locais em seu país de origem, a Huawei finalmente está lançando os telefones da série P50 internacionalmente. Especificamente, está tornando o P50 Pro e seu primeiro dobrável em concha, o P50 Pocket, disponível na Europa.

Como seria de esperar de uma gama de telefones Huawei premium, eles vêm com etiquetas de preços premium. No continente, o P50 Pro custa uns belos € 1199, onde o P50 Pocket padrão custa € 1299 e a Premium Edition do P50 Pocket: € 1599.

Todos os outros detalhes dos telefones já foram anunciados, com os dois dispositivos na categoria de telefones 'principais'.

O P50 Pro - anunciado pela primeira vez no verão de 2021 - é um smartphone clássico e ultra-premium com uma grande tela OLED de 6,6 polegadas com taxas de atualização de até 120Hz e resolução de 2700 x 1228 pixels.

É alimentado pelo processador Snapdragon 888 , vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Há também uma bateria de 4360mAh com recursos SuperCharge com fio de 66W e SuperCharge sem fio rápido de 50W.

É no departamento de câmeras que o telefone procura se destacar, com um sistema de câmera quádrupla que inclui duas lentes primárias (uma cor, uma mono), uma câmera ultralarga e uma câmera com zoom telefoto tipo periscópio com zoom óptico de até 10x.

Quanto ao P50 Pocket, esse anúncio foi mais recente e vê a Huawei se juntar à Samsung e à Motorola na oferta de um smartphone dobrável no estilo garra. Há um grande foco no estilo e design, mais obviamente visto na Gold Premium Edition com suas listras em forma de leque em todo o corpo.

Ele possui uma tela de capa redonda na frente para exibir notificações e funcionar como um espelho selfie para aqueles momentos em que você deseja tirar uma selfie com as câmeras principais.

A tela interna mede 6,9 polegadas, apresenta taxas de atualização de até 120Hz e uma resolução de 2700 x 1228. Assim como o P50 Pro, ele é alimentado pelo processador Snapdragon 888 e vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento como padrão. No entanto, o modelo Premium Gold vem com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

Possui um sistema de câmera tripla composto por uma câmera principal, uma câmera ultrawide e uma câmera ultra-espectro que captura cores e luz invisíveis ao olho humano, e permitiu à Huawei ativar um divertido efeito fotográfico tipo neon.

Ambos os telefones executam o EMUI 12 e - como ocorre há alguns anos - não vêm com o Google Play Services. Isso significa que você precisará verificar e garantir que poderá usar os aplicativos em que confia antes de decidir se deseja pagar esses preços premium para esses dois telefones.

Escrito por Cam Bunton.