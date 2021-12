Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei retirou os envoltórios de sua última criação, o P50 Pocket, que pega alguns dos recursos do Huawei P50 anunciado anteriormente e o coloca em um formato dobrável.

Ao contrário dos esforços anteriores da Huawei, no entanto, este telefone dobrável em particular é um estilo flip ou clamshell, ao invés do estilo livro, tornando-o semelhante ao Galaxy Z Flip .

Embora a ideia seja semelhante à linha Flip da Samsung, a execução é diferente, e a primeira diferença é óbvia na capa.

Como o design do P50 normal, há dois círculos distintos na capa. Um deles abriga o sistema de câmeras, o outro é uma tela totalmente redonda que mostra a hora, as notificações e assim por diante. É sensível ao toque e também pode ser usado como espelho para selfies.

A outra distinção clara é que o telefone da Huawei tem um exterior padronizado; o modelo branco padrão com um padrão de diamante que se repete e o modelo premium ouro com listras de tigre. Claro, há também um modelo preto / cinza mais simples e sem padrões.

Cada uma das cores apresenta uma moldura de alumínio correspondente em todo o lado externo, com os modelos dourado e branco apresentando bordas polidas e o modelo preto apresentando um cinza mais fosco.

Como acontece com qualquer dobrável, a tela principal interna é flexível. É um painel flexível 21: 9 de 6,9 polegadas com taxas de atualização de 120 Hz para animações e rolagem super suaves. Além disso, com uma densidade de pixels de 442ppi, será bastante nítido também.

Outras especificações incluem o processador Snapdragon 888 4G interno, junto com uma bateria de 4000mAh que pode recarregar rapidamente graças a um adaptador Huawei SuperCharge de 40W.

Quanto ao sistema de câmeras, é bastante intrigante. Ele possui uma câmera principal de 40 megapixels e ultra-wide de 13 megapixels e o que a Huawei chama de câmera hiperespectral de 32 megapixels. Diz-se que esta câmera é capaz de capturar mais cores e ver detalhes invisíveis ao olho humano.

O Huawei P50 Pocket será lançado inicialmente na China, sem nenhuma palavra oficial sobre se ainda estará ou não disponível nos mercados ocidentais.