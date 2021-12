Huawei P50 Pocket dobrável vazado em imagens ao vivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após o anúncio da Huawei de que pretende lançar um novo telefone - chamado P50 Pocket - na próxima semana, imagens ao vivo de uma sessão de fotos foram publicadas, mostrando o dispositivo de quase todos os ângulos.

Como já suspeitamos pelos teasers já mostrados, as fotos mostram um flip-phone tipo concha, semelhante em teoria ao Galaxy Z Flip . Olhando para o estilo, no entanto, é improvável que você o confunda com o telefone flexível da Samsung.

Ao contrário do telefone no teaser, as imagens publicadas mostram um dispositivo totalmente dourado com um acabamento estampado diferente no exterior. Em vez de um padrão de diamante no modelo branco / prata, este tem um efeito de leque ondulado.

Mais importante, no entanto, temos um vislumbre de como a Huawei pretende implementar a tela de cobertura e a unidade de câmera. Inicialmente, não estava claro nos primeiros teasers se o telefone tinha uma tela do lado de fora.

Nas imagens mais recentes, vemos dois grandes círculos na capa: um com uma tela totalmente redonda (como um smartwatch) e outro com o que parece ser três lentes de câmera e um flash LED.

O display pequeno e redondo mostra a hora e a data, e é uma demonstração sendo usada como uma tela para enquadrar selfies usando as câmeras principais.

As imagens - publicadas originalmente pela Harpers Bazaar por meio de seu identificador de mídia social chinesa no Weibo - infelizmente não nos dão uma olhada na tela por dentro.

Embora não seja particularmente tentado manter isso em segredo antes do lançamento, a Huawei revelará todos os detalhes atualmente desconhecidos em um evento de lançamento em 23 de dezembro. Portanto, se você conseguir se afastar da TV de Natal, pode valer a pena assistir ao lançamento do P50 em tempo real.