Huawei lança P50 Pocket dobrável, lançado em 23 de dezembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei está pronta para enfrentar o Galaxy Z Flip com uma concha dobrável própria. Chama-se Huawei P50 Pocket e será anunciado em 23 de dezembro.

O fabricante recorreu às mídias sociais para compartilhar detalhes do evento de lançamento do telefone, ao mesmo tempo que provoca um pouco do que podemos esperar do dispositivo quando for anunciado.

A empresa compartilhou a notícia da data de lançamento no Weibo (na China) e no Twitter para seu público global, confirmando o nome do dispositivo e a hora exata do lançamento.

Mais interessantes, no entanto, são algumas imagens compartilhadas do identificador oficial da empresa no Weibo , que mostram um vislumbre do dispositivo e indicam que este é - de fato - um telefone dobrável em forma de concha, como a série Galaxy Z Flip .

Nas imagens acima você pode ver claramente que o telefone se ergueu com uma dobradiça no meio e uma sombra que indica claramente sua capacidade de dobrar. Ao contrário do telefone da Samsung, no entanto, este tem uma espécie de padrão de diamante na parte traseira que pode ajudar a diferenciá-lo.

Isso o tornaria o primeiro smartphone estilo flip que a empresa fabricou, com suas primeiras gerações de smartphones flexíveis - como o Mate X2 - sendo exclusivamente do estilo livro.

Dado o momento e a promoção nas redes sociais em torno do evento, é muito provável que o telefone seja lançado inicialmente apenas na China. Pelo menos, para começar.

A Huawei ainda enfrenta a escassez de chips e outros problemas decorrentes de sua bem documentada proibição de comércio. A série P50 ainda não foi lançada nos mercados ocidentais, e isso foi anunciado pela primeira vez na China no verão.

Quanto a outras especificações e detalhes, suspeitamos que ele contará com um processador poderoso devido à Huawei se referir repetidamente a ele como um lançamento carro-chefe do inverno, mas exatamente qual processador ainda está para ser visto.

