Série Huawei P50 tem lançamento oficial na China

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei anunciou o Huawei P50 e o P50 Pro em um evento na China, lançando seu mais recente smartphone carro-chefe no mundo.

Antes do lançamento, vimos aquele grande conjunto de câmeras na parte traseira do telefone e agora isso foi totalmente revelado, com duas grandes aberturas contendo um conjunto de lentes, sensores e flashes.

Isso é o que realmente vai se destacar neste telefone, já que as câmeras grandes estão aqui para ficar. A Huawei quer impulsionar a experiência da câmera com o que está chamando de Huawei XD Optics, junto com o XD Fusion Pro Image Engine, que afirma fazer mais para trazer cores realistas, restaurar detalhes perdidos e oferecer melhores resultados.

Observando as câmeras, vamos descobrir que a Huawei equipou o P50 Pro. Há uma câmera principal de 50 megapixels, f / 1.8 com OIS, suportada por uma câmera monocromática de 40 megapixels.

Depois, há uma câmera ultralarga de 13 megapixels e, finalmente, a telefoto de 64 megapixels, com zoom óptico de 3,5 mm e zoom digital máximo de 200x.

Há uma única câmera selfie de 13 megapixels em um buraco na tela.

Essa tela é um OLED de 6,6 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e amostragem de toque de 300 Hz, com resolução de 2700 x 1228 pixels. Ele se curva em direção às bordas.

No centro do telefone está o Kirin 9000, embora pareça que também haverá uma versão Snapdragon 888. Não temos certeza de onde você chegará.

Haverá 8 GB de RAM com opções de armazenamento de 128/256/512 GB, com suporte para cartão NM. Haverá também uma versão de 12 GB de RAM com 512 GB.

A capacidade da bateria é 4360mAh com carregamento com fio de 66W e carregamento sem fio de 50W, embora você tenha que comprar esses carregadores separadamente para obter essas velocidades.

Passando para o Huawei P50, este é um dispositivo menor, com uma tela OLED plana ao invés de curva, medindo 6,5 polegadas e com uma taxa de atualização de 90Hz. Possui a mesma resolução de 2700 x 1224 pixels.

Ele é alimentado pelo Qualcomm Snapdragon 888, novamente com 8 GB de RAM e opções de armazenamento de 128/256 GB e suporte para cartões NM.

Há um sensor a menos na parte traseira - com o sensor monocromático retirado - deixando você com uma câmera principal de 50 megapixels, câmera ultralarga de 13 megapixels e telefoto de 12 megapixels, oferecendo zoom óptico de 5x e zoom digital de 80x - então uma telefoto totalmente diferente arranjo também.

Há uma bateria de 4100mAh e, novamente, suporte para carregamento com fio de 66W.

Ambos os telefones executam HarmonyOS 2 e ambos têm uma classificação IP68.

Até agora só temos os detalhes do site chinês e não há menção ao 5G, também não sabemos como o lançamento internacional pode ser ou os preços - mas vamos atualizar assim que soubermos.

Correções - [29/07/2021] Atualizado para refletir o zoom digital de 200x e 80x.