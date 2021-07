As especificações do Huawei P50 Pro 4G vazaram na íntegra na véspera do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tem havido muitos rumores em torno dos próximos modelos Huawei P50 , mas agora podemos ter as especificações completas de um dos modelos, se esse vazamento for para ser acreditado.

Os detalhes vêm de Ishan Agarwal, que estabeleceu uma grande reputação por revelar detalhes de dispositivos com precisão antes do lançamento.

Os detalhes revelados correspondem a uma série de vazamentos existentes - mas a coisa a se notar é que isso é para uma versão 4G do aparelho. Esperamos que a versão 5G seja a versão principal que a Huawei empurra, com o 4G talvez destinado a mercados onde o 5G ainda não foi lançado.

Esse é um detalhe que ainda nos escapa: embora a série Huawei P50 deva ser lançada em 29 de julho , parece que é um lançamento na China sem nenhuma palavra sobre outros mercados.

É assim que as especificações do Huawei P50 Pro 4G se revelam.

O telefone possui um display OLED de 6,6 polegadas com resolução de 2700 x 1228 pixels, atualização de 120 Hz e taxa de amostragem de toque de 300 Hz.

A energia virá do Kirin 9000 como esperado, com 8GB de RAM e opções de armazenamento de 256 / 512GB, com suporte para até 256GB de expansão de cartão NM.

Haverá uma bateria de 4350mAh, com 66W cabeada e 50W sem fio de carregamento, com USB C na base do telefone.

O telefone mede 158,8 x 72,8 x 8,5 mm e possui proteção IP68. Não sabemos de quais materiais ele será feito, mas suspeitamos de uma concha de vidro na parte traseira.

Quanto às câmeras, haverá uma câmera principal de 50 megapixels f / 1.8 com OIS suportada por uma lente monocromática de 40 megapixels, uma telefoto de 64 megapixels f / 3.5 com OIS oferecendo óptica de 3,5x e 13 megapixels f / 2.2 ultrawide.

Acredita-se que a lente monocromática seja projetada para melhorar os resultados da câmera principal, fornecendo mais dados, algo que a Huawei usa ligado e desligado desde o P9 .

O zoom óptico deve oferecer zoom digital de até 100x.

A câmera selfie tem 13 megapixels f.2.4.

Claro, não sabemos se a versão 4G será diferente dos modelos 5G que a Huawei deve oferecer - e este é o modelo Pro - esperamos um P50 regular e um P50 Pro Plus também.

Como dissemos, esperamos que os telefones sejam anunciados em um evento na China, não há como dizer se ou quando haverá um lançamento mais amplo.