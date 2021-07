Diz-se que a câmera P50 da Huawei captura cores realistas no último vídeo teaser

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei confirmou que a data de lançamento de seu carro-chefe P50 será 29 de julho, como esperado, embora seja apenas para a China. O que é mostrado em seu vídeo mais recente é uma atualização de câmera interessante. Anteriormente, foram mostradas algumas partes da configuração da nova câmera em um vídeo anterior , mas este novo alude ao potencial de cor para as novas câmeras.

Cada câmera tem que pegar uma imagem e interpretar essa imagem para uma tela. Muitos aumentam a saturação para atrair nossos olhos, enquanto alguns, como a Apple, tendem a buscar um tom mais realista. A Huawei afirma que seu P50 terá cores realistas. Então, o que você vê com seus próprios olhos é transportado para a tela.

Como a Huawei colocou, "o que você vê é o que você obtém", o que é promissor, já que as câmeras da Huawei geralmente estão lá com as melhores. Há rumores de que o P50 tem uma configuração de câmera tripla com uma lente principal Sony IMX707, uma lente telefoto 3x e outro sensor Sony IMX600. Estas informações mais recentes são graças a @ RODENT950 . Há também os detalhes da configuração do Pro, tendo o mesmo sensor principal IMX800, um periscópio OV64A 5X e um novo sensor ToF.

O primeiro teaser exibia a marca Leica na lateral das câmeras, com "VARIO-SUMMILUX-H1: 1.8-3.4 / 18-125ASPH" impresso ao lado. Felizmente, podemos decifrar o jargão técnico ao ler que é uma lente Vario-Summilux da Leica e terá uma abertura que fica entre f / 1.8 ef / 3.4.

Anteriormente, cobrimos todos os rumores sobre as dimensões e detalhes gerais do P50 (bem como do P50 Pro e P50 Pro +), então verifique isso para saber mais sobre o potencial dos mais novos da Huawei.