Futuro telefone Huawei definido para apresentar uma câmera frontal sob o display

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um futuro telefone Huawei poderia ter uma câmera frontal embaixo da tela. É improvável que sejam os P50 e P50 Pro, que serão anunciados em breve, porque acreditamos que esses dispositivos serão lançados no final de julho.

No entanto, esperamos que dispositivos com câmeras sob exibição sejam lançados em breve. O primeiro provavelmente será o próximo Samsung Galaxy Z Fold 3, que será lançado no Galaxy Unpacked em 11 de agosto .

As últimas informações sobre o lançamento da Huawei vêm da LetsGoDigital, que descobriu esta patente que data do final de 2020 e é para um telefone com uma câmera tripla na parte traseira (a documentação da patente acaba de ser lançada). O aparelho não tem entalhes ou entalhes na tela na frente e é uma tela totalmente de ponta a ponta.

Existem alguns outros detalhes de design nos detalhes do telefone. Ele mantém um fone de ouvido na parte superior ao lado de um microfone, enquanto há outro microfone na parte inferior, bem como um alto-falante e porta USB-C. A documentação da patente mostra as lentes da câmera em alguns lugares, mas não é uma mudança importante no design. Por causa das especificações do telefone - como a câmera tripla e o fone de ouvido - isso poderia sugerir que este é um telefone de médio alcance, mas isso é pura especulação por enquanto.