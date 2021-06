Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O chamado HarmonyOS Plano B da Huawei está acontecendo. Já foi lançado em tablets e smartwatches e agora está quase pronto para lançamento em smartphones.

Embora seja sem dúvida o software rodando em qualquer novo smartphone lançado este ano, a Huawei também anunciou que seu software estará disponível como uma atualização para uma série de telefones mais antigos que atualmente rodam EMUI.

Na verdade, a empresa anunciou que mais de 100 dispositivos Huawei receberão o software como uma atualização no próximo ano. Essa lista de dispositivos inclui as séries Mate 40 e Mate 30, além das séries P40 e Nova 8.

A lista de aparelhos que receberão o software é extensa e ainda apresenta aparelhos tão antigos como as séries de aparelhos Mate 9, Mate 10, P10 e P20, entre muitos outros.

Claro, os telefones mais novos o receberão primeiro. A Huawei afirmou que estará disponível para o Mate 40, P40 e Mate 30 inicialmente, com outros telefones chegando no final do ano. Quanto aos dispositivos mais antigos, eles provavelmente o receberão no primeiro semestre de 2022.

Em seu anúncio, o fabricante elogiou a capacidade do HarmonyOS de fazer seu telefone parecer tão rápido e responsivo como se fosse novo por até 36 meses, graças a um novo método de gerenciamento de leitura / gravação de memória integrado nele.

Afirmou também que o HarmonyOS permitirá maior duração da bateria e usou o Mate 40 Pro como exemplo; afirmando que poderia rodar um jogo graficamente intenso chamado Jogo pela Paz por 5,1 horas seguidas.

HarmonyOS é a grande jogada da Huawei para criar um ecossistema compacto de dispositivos. Ele foi projetado para permitir conectividade perfeita entre seu telefone, tablet, relógio, laptop, alto-falantes, fones de ouvido e até mesmo refrigerador Huawei, sem a necessidade de aplicativos ou logins adicionais.

Ele também vem com widgets redesenhados, fornecendo trechos de informações relevantes - semelhantes ao iOS 14 - ao mesmo tempo que fornece acesso mais rápido aos controles para funções e aplicativos do telefone.

A única desvantagem: o comunicado de imprensa da Huawei menciona apenas dispositivos na China por enquanto e não especificou quando o lançamento chegará ao Reino Unido e Europa.

Entramos em contato com a Huawei para comentar quando podemos esperar por aqui e exatamente como será o processo de atualização. Atualizaremos esta postagem para refletir se e quando recebermos uma resposta do fabricante.

Escrito por Cam Bunton.