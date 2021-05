Huawei Mate X2 em fotos: o futuro dos dobráveis é brilhante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quaisquer que sejam os desafios que a Huawei tenha enfrentado do ponto de vista de software e de negócios nos últimos dois anos, não há como negar que, quando se trata de desenvolvimento de hardware, ele ainda está inovando.

Foi um dos primeiros a construir um smartphone dobrável no Mate X , juntando-se a empresas como Samsung e Motorola para mostrar que pode muito bem haver futuro nesta categoria.

Seu primeiro dispositivo era incomum, pois envolvia uma única tela ao redor da dobradiça do lado de fora. Para a próxima evolução, ele pegou uma folha do livro da Samsung e optou por uma tela interna. Passamos uma semana usando o Mate X2 e ele mostra que ainda há muita esperança para o mercado de dobráveis.

161,8 x 145,8 x 8,2 mm (desdobrado)

161,8 x 74,6 x 14,7 mm (dobrado)

295 gramas

Onde isso difere do Z Fold 2 da Samsung é, em essência, o tamanho. O Mate X2 é - de fato - robusto. É quase como ter dois smartphones normais um em cima do outro. Ou - mais tecnicamente preciso - um smartphone e meio juntos.

Existem benefícios nisso. A tela externa de 6,45 polegadas é visivelmente maior do que a tela alternativa da Samsung, tornando-se muito mais parecida com o uso de um smartphone adequado, enquanto a abertura revela um grande painel flexível quase quadrado de 8 polegadas.

Quando você o abre, há uma animação adorável quando você escolhe o papel de parede certo. As pétalas de flores mostradas em nossas imagens abrem gradualmente conforme você abre o telefone. É uma grande atenção aos detalhes.

Essa mesma abordagem meticulosa é vista em outros lugares no design. A dobradiça parece realmente sólida, assim como a estrutura do telefone, que é polida até um acabamento espelhado, dando a todo o telefone a aparência de algo com que seu fabricante realmente se importou. É fantasticamente bem montado. É muito diferente de alguns dos primeiros telefones flexíveis.

Da mesma forma, quando fechada, não há indícios de que haja uma lacuna na dobradiça, fazendo com que pareça que os dois lados da tela dobrável estão virtualmente fechados um ao outro.

Tela dobrável OLED de 8 polegadas (2200 x 2480)

Tela de cobertura de 6,45 polegadas (1160 x 2700)

Processador Kirin 9000 5G + bateria 4500mAh

Sistema de câmera quádrupla

Ambas as telas deste telefone são painéis OLED coloridos e brilhantes. Como mencionado, a tela externa é uma tela plana de 6,45 polegadas, possui resolução de 1160 x 2700 e também é equipada com taxas de atualização de 90Hz. A tela interna flexível é um painel de 8 polegadas com resolução de 2200 x 2480 espalhados por uma grande área de superfície quase quadrada.

No que diz respeito aos monitores, também é difícil encontrar uma falha. Eles são painéis vibrantes e dinâmicos que oferecem animação suave. Essa tela frontal tem um tamanho bom o suficiente para ser fácil de usar sozinha. Não é uma tela secundária, mas sim uma tela adicional utilizável. Para aqueles momentos em que você deseja apenas responder a uma mensagem, descobrir algo rapidamente ou navegar nas redes sociais, é perfeitamente bom.

O display interno é um dos maiores painéis dobráveis que já vimos em qualquer telefone, e isso o torna muito mais parecido com um tablet dobrável do que com um telefone. Ainda assim, existem problemas com o dimensionamento de alguns aplicativos de terceiros. Tivemos que desistir de alguns jogos baixados do AppGallery da Huawei porque partes importantes da interface foram cortadas pela moldura.

Falando nisso, os engastes finos na frente e atrás garantem que o que é exibido tenha um lugar de destaque. Não é bem de ponta a ponta, mas está perto. A única interrupção é a câmera dual selfie bem grande que está inserida na tela frontal.

O único problema - e que ainda precisa ser resolvido para telefones dobráveis em geral - é o vinco. Não é especialmente perceptível quando você está olhando para o display interno de frente, mas você pode vê-lo em um ângulo e ainda senti-lo sob o dedo ao deslizar na tela. Embora, não seja tão proeminente quanto as gerações anteriores de tela.

Além dessas duas câmeras selfie, a Huawei colocou um sistema quádruplo de alta qualidade na parte traseira. Há uma câmera primária de 50 megapixels com OIS unida por uma câmera de zoom ótico 3x de 12MP, uma câmera periscópio com zoom de 10x e uma câmera ultralarga de 16 megapixels. Como sempre, feito em parceria com a Leica. Essa é a mesma câmera principal do Mate 40 Pro com as mesmas lentes telefoto e periscópio. Resumindo: é uma câmera líder de mercado.

Internamente, o processador Kirin 9000 5G não é apenas rápido e eficiente, graças à estrutura de processo de 5 nm, mas também significa que possui 5G embutido sem a necessidade de um modem separado.

EMUI 11 baseado em Android 10

Sem Google Play

Todos nós sabemos dos problemas de software da Huawei e da falta de aplicativos do Google Play. Com esta unidade em particular, não foi possível obter muitos aplicativos otimizados para Huawei, como Petal Maps e o pacote de documentos da Huawei. Parece que esta unidade está preparada e pronta para outra região. Esses aplicativos mostraram um popup informando que eles não estão disponíveis em nossa região, apesar de funcionarem perfeitamente bem em nosso Mate 40 Pro.

O que achamos que vale a pena notar é que, embora ainda não esteja em posição de desafiar verdadeiramente os gostos do Android e iOS, a Huawei fez grandes avanços com sua plataforma EMUI / HMS. Em telefones onde funciona corretamente (não este) Petal Search permite que você instale os aplicativos mais populares como APK e verifica se há problemas de segurança e incompatibilidade, enquanto o AppGallery está se expandindo rapidamente.

Independentemente dos problemas de software, a Huawei está mostrando que, quando se trata de hardware, ele ainda está na vanguarda. Se conseguir construir seu ecossistema a ponto de ficar no mesmo nível do Android e do iPhone, será uma força séria a ser enfrentada fora da China novamente. Como peça de hardware, o Mate X2 é excepcional. Embora caro e - pelo menos no oeste - praticamente indisponível.

Escrito por Cam Bunton.