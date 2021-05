Vazamento de imagens oficiais da série Huawei P50

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Acredita-se que os smartphones Huawei P50 e P50 Pro estejam no horizonte iminente, com um lançamento em maio sendo repetidamente previsto.

Agora há ainda mais uma indicação de que poderia ser o caso, com alguns alegados renders oficiais vazando online.

O informante confiável Rodent950 divulgou algumas imagens no Twitter da alegada série P50.

Eles mostram o design lateral e a unidade da câmera de um dos telefones - provavelmente o P50 Pro.

A câmera se parece muito com a unidade mostrada em renderizações anteriormente "vazadas", mas com protuberâncias de lente mais refinadas. Isso porque as imagens anteriores eram renderizações CAD desenvolvidas a partir de especificações vazadas por fornecedores (possivelmente fabricantes de caixas). Isso significaria que, embora o posicionamento e o estilo da câmera fossem sugeridos, o design exato não poderia ser conhecido.

A outra revelação nessas novas renderizações com aparência mais oficial é que você pode ver um logotipo da Leica sob a câmera quando a imagem é iluminada. Parece ser um equivalente de 13-90 mm - de acordo com o usuário do Twitter alfawein.

Se eu puder ler isso corretamente, é uma câmera Leica com 13-90 mm equivalente, então, aparentemente, nenhum periscópio. pic.twitter.com/foUMhk0kk4 - Alexander Fagot (@alfawien) 12 de maio de 2021

Com sorte, descobriremos mais sobre a unidade de câmera e os próprios telefones em breve. Se eles forem anunciados em maio, a Huawei deve anunciar um evento online em breve.

