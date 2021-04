Huawei Mate 50 Pro pode ter uma bateria colossal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rumores sugerem que o Huawei Mate 50 Pro vai atrás da resistência com uma bateria enorme que vai durar mais que outros telefones.

A Huawei tem estado bastante quieta até agora em 2021; normalmente teríamos visto a atualização do Huawei P - esperado para ser o Huawei P50 - até agora, mas parece que seu lançamento mudou um pouco no final do ano.

Portanto, não esperamos ver o Huawei Mate 50 até o outono de 2021, geralmente por volta de outubro. Até agora não ouvimos nada sobre este telefone, até que uma fonte chinesa sugeriu que ele poderia vir com uma bateria de 7000mAh.

Isso mesmo: é uma bateria enorme, do tipo que não vemos em telefones normais, geralmente porque vai empurrar o tamanho do telefone para mais do que alguns aceitarão. Vimos alguns dispositivos de 6000mAh e 5000mAh é bastante comum - mas 7000mAh é, em todos os sentidos, colossal.

Essa não é a única especificação que a fonte está divulgando: fala-se em uma tela OLED de 6,8 polegadas, um SoC Kirin 9000 com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, enquanto haverá uma câmera frontal dupla e um sistema traseiro quádruplo.

É claro que há pouco para verificar a precisão de tudo isso e poderia ser uma lista de desejos. Sabemos que a Huawei está enfrentando algumas dificuldades com o fornecimento de processador, agravadas pela proibição de comércio dos EUA, mas já vimos que o Huawei P50 usaria hardware reservado da Kirin .

Essas proibições comerciais mencionadas fizeram a Huawei perder participação no mercado fora da China e, apesar dos esforços corajosos para oferecer uma alternativa viável aos serviços do Google, a Huawei caiu em desgraça.

Será interessante ver o que o Huawei P50 oferece, pois isso provavelmente estabelecerá as bases para o Mate 50 seguir.

