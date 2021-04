O vazamento de renderização do Huawei P50 mostra o modelo não Pro em grandes detalhes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rendições vazadas foram publicadas mostrando uma visão detalhada de como o Huawei P50 poderia ser, e é seguro dizer que será diferente de tudo no mercado de smartphones.

Os renderizadores 3D são baseados em esquemas vazados publicados há pouco e mostram um membro menor de tela plana da família P50 que ficará abaixo do P50 Pro na faixa.

Como as imagens que vazaram que vimos do Pro, ele tem uma grande caixa de câmera na parte traseira composta por dois grandes círculos. Ao contrário do Pro, no entanto, cada um tem duas câmeras, fazendo com que se pareçam um pouco com um emoji atordoado.

As renderizações foram publicadas pela primeira vez por Waqar Khan no YouTube e mostram o dispositivo em várias cores de todos os lados, dando-nos uma primeira visão adequada do telefone de todos os ângulos.

Existem algumas diferenças importantes ao comparar o vazamento P50 regular com o P50 Pro. Em primeiro lugar: há uma tela plana em vez de curva na frente. Segundo: há um sistema de câmeras quádruplas em vez de um sistema de cinco câmeras na parte traseira.

Se as renderizações forem precisas, parece que o P50 regular não terá a lente zoom periscópio que esperamos encontrar no Pro, mas espera-se que ele tenha uma lente zoom telefoto ao lado das câmeras primárias e ultralargas.

A Huawei ainda não anunciou uma data de lançamento oficial para sua série P50, mas está previsto que veremos os novos telefones em algum momento nos próximos meses. Em anos anteriores, a série P foi lançada na primavera, então seria incomum se tivéssemos que esperar até maio / junho.

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 5 Março 2021 Os melhores smartphones que você pode comprar atualmente, cobrindo o melhor do iPhone e Samsung, e tudo o que o Android tem a oferecer

Escrito por Cam Bunton.