Vazamento de Huawei P50 Pro Plus mostra câmera traseira penta

(Pocket-lint) - A Huawei deve revelar seu P50, P50 Pro e P50 Pro Plus em algum momento nos próximos meses e, embora tenhamos visto o design dos aparelhos vazar anteriormente, as imagens mais recentes revelam mais sobre a possível configuração da câmera.

Vazamentos anteriores mostraram dois grandes círculos na parte traseira do Huawei P50 Pro dentro da caixa da câmera, mas os círculos doOnLeaks foram deixados em branco. Agora, outro vazador , Hoilndi, revelou a suposta configuração da câmera para o P50 Pro Plus e parece que será um arranjo de lente penta.

Com base nas imagens de Hoilndi, o Huawei P50 Pro Plus contará com uma lente periscópica dentro do círculo superior com uma lente menor embaixo, enquanto o círculo inferior terá três lentes adicionais. Nenhum detalhe sobre o tipo de lente que a P50 Pro Plus apresentará foi revelado no vazamento, portanto, as especificações ainda não são conhecidas em termos de tipo de lente, megapixels ou aberturas.

Vale a pena mencionar que o mesmo vazamento revelando essas imagens mostrou algo diferente para o design do P50 Pro Plus no passado, então pode ser que essas renderizações sejam um protótipo ao invés do design final.

Na frente, parece que o Huawei P50 Pro Plus virá com uma tela em cascata com uma câmera de perfuração centralizada na parte superior. Nenhum detalhe sobre o tamanho da tela foi revelado, embora tenha sido afirmado anteriormente que o P50 Pro terá uma tela de 6,6 polegadas, o que significaria que o P50 Pro Plus deveria ser maior.

Rumores inicialmente pensavam que a série Huawei P50 chegaria em março, embora abril também tenha sido elogiado. Desde então, foi alegado que o lançamento seria adiado até maio. A série deve rodar o HarmonyOS da Huawei em vez do Android.

Escrito por Britta O'Boyle.