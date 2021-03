O lançamento do Huawei P50 pode ser significativamente atrasado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os telefones da série Huawei P50 podem não ser lançados este mês, conforme rumores anteriores. Um novo relatório agora sugere que eles foram colocados de volta, com um evento de lançamento em maio agora sugerido.

Eles seriam os primeiros aparelhos do fabricante a rodar exclusivamente no HarmonyOS ao invés do Android, e este é o motivo citado para o atraso.

Uma notícia no site chinês Zol afirma que os telefones, que serão equipados com o processador Kirin 9000L, serão lançados em maio.

Infelizmente, não há nada mais exato, mas considerando que não ouvimos sobre um grande evento da Huawei na próxima semana, parece muito provável que a estimativa original de março estivesse errada de qualquer maneira.

O próprio HarmonyOS será lançado em abril. O sistema operacional também conhecido como HongMengOS na China, e a Huawei espera que seja um grande sucesso como alternativa ao Android.

Ainda na lista de entidades americanas e, portanto, ainda proibida de usar os serviços do Google, a empresa agora aposta em seu próprio sistema para funcionar e ser amplamente adotado por usuários de telefone. Diz-se que a meta é que mais de 300 milhões de aparelhos portem HarmonyOS até o final de 2021.

Atualizaremos se e quando descobrirmos mais.

