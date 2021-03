O vazamento de design do Huawei P50 Pro mostra uma câmera enorme na parte traseira

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O design do Huawei P50 Pro vazou, revelando um enorme conjunto de câmeras na parte traseira do telefone.

Houve uma série de vazamentos sobre o antecipado Huawei P50 Pro, com a Huawei sendo esperada para levar a câmera para o próximo nível em uma tentativa de despertar o interesse pelo telefone.

Este último vazamento vem de uma fonte confiável - Steve Hemmerstoffer ou OnLeaks - e embora as imagens não mostrem todos os detalhes, é fácil distinguir o surround da câmera.

Esses vazamentos costumam ser baseados em medições passadas aos fabricantes de gabinetes, o que pode explicar por que há uma falta de detalhes de superfície nas imagens, mas a grande moldura da câmera parece abrigar duas enormes aberturas para as lentes.

Isso seria um pouco contrário às tendências atuais em smartphones. Se houver de fato apenas duas câmeras, a Huawei terá que escolher o que priorizar e o que omitir. A menos, é claro, que haja duas aberturas redondas, uma das quais conterá várias lentes.

Na frente do telefone, a tela praticamente não tem moldura, curvando-se para as bordas. A parte traseira do telefone é um painel de vidro e as medidas são de 159 x 73 x 8,6 mm - mas a projeção da câmera diminui para 10,3 mm.

Dizem que a tela tem 6,6 polegadas, mas desta vez há apenas uma única câmera frontal em um orifício centralizado.

Já ouvimos a Huawei dizer que tem hardware Kirin 9000 ou 9000E suficiente reservado para alimentar esses dispositivos, mas, como esperado, é improvável que o Huawei P30 Pro venha com qualquer software do Google.

Uma data de lançamento rumores de 17 de abril foi sugerida, embora seja um sábado e não pareça a data mais provável para um evento de lançamento.

Escrito por Chris Hall.