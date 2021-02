Huawei P30 e Mate 20 recebem atualização EMUI 11 à medida que esses robustos marcham

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Huawei P30 Pro foi realmente o auge do negócio de smartphones da Huawei. Foi um dispositivo excelente, um dos melhores telefones de 2019 - e um dos últimos dispositivos a pousar com a experiência completa do Google.

A Huawei, tendo atualizado os dispositivos mais novos, agora está empurrando a atualização EMUI 11 para os telefones mais antigos, a série Huawei P30 e a série Mate 20

É, de acordo com o XDA Developers que nos traz a novidade, uma pequena atualização de apenas 316 MB no P30 Pro, porque ele apenas atualiza o EMUI com novos recursos, ao invés da experiência completa do Android 11.

Isso significa que, embora seja uma atualização para esses telefones um pouco mais antigos, na verdade não os atualiza, embora a atualização do Mate 20 seja maior.

O Huawei P30 Pro continua sendo um prazer de usar e ainda é um dispositivo competitivo, aceitando que já tem alguns anos. Não esperamos que ele mude para o Android 11; na verdade, esperamos que o próximo Huawei P50 tenha laços muito mais estreitos com o HarmonyOS.

O HarmonyOS foi apelidado de Plano B da Huawei , uma plataforma própria que poderia ser usada caso o Android tivesse problemas. Embora a empresa tenha puxado os serviços para seu conjunto Huawei Mobile Services no EMUI, esperamos que muito disso seja implementado em uma versão funcional do HarmonyOS para smartphones.

O recém-anunciado Huawei Mate X2 , embora seja lançado com EMUI (baseado no Android de código aberto), terá a opção de "atualizar" para HarmonyOS. Parece que esta é uma opção que a Huawei vai oferecer aos aparelhos , já que a empresa abraça um novo futuro.

Isso levanta a questão de saber se os dispositivos P30 ou Mate 20 estariam alinhados para mudar para o HarmonyOS. Não temos certeza se essa é uma opção que alguém escolheria, visto que esta é uma pequena parte restante da experiência completa do Google em um aparelho Huawei.

Escrito por Chris Hall.