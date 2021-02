Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para não ficar atrás da Samsung - que anunciou recentemente seu próprio sensor Isocell GN2 - afirma que a Sony está preparando um sensor ainda maior para smartphones.

Se um tweet de um informante frequente, @ rodent950 é alguma indicação, poderemos ver o sensor Sony IMX800 chegar ao mercado em abril.

O que torna isso ainda mais impressionante é que será o primeiro sensor móvel de 1 polegada e é provável que acabe na parte de trás do Huawei P50 se o cronograma de lançamento se alinhar .

Abril: primeiro sensor de câmera móvel de 1 "do mundo IMX800 pic.twitter.com/t88Qqmancn - Teme (特米) (@ RODENT950) 24 de fevereiro de 2021

Os telefones com câmera carro-chefe da Huawei para 2020 - P40 Pro e Mate 40 Pro - usam o Sony IMX700 (a geração anterior), que foi incrível por si só. Na época, era um dos maiores sensores em um telefone de 1/1,28 polegada.

É lógico então que a Huawei continua a melhorar sua oferta de câmeras usando o sensor de próxima geração do mesmo fornecedor. Um sensor de 1 polegada ajudaria muito a manter sua posição no topo da pilha de câmeras.

No ano passado, a Huawei anunciou a linha P50 no final de março, o que significa que o lançamento no varejo normalmente seria nos meses seguintes, dependendo da região.

Embora os telefones Huawei tenham perdido muita relevância em mercados fora da China recentemente, o fabricante ainda oferece alguns dos melhores telefones com câmera do planeta, e uma maneira de melhorar isso é aumentar o tamanho do sensor e os pixels do esse sensor.

Claro, não seria o primeiro dispositivo Android a ter um sensor de 1 polegada. Na verdade, a Panasonic lançou a Lumix CM1 em 2014.

Embora se pudesse argumentar que era um telefone, porque rodava Android e tinha todos os recursos de um telefone, era mais uma câmera compacta que também rodava Android e poderia ser usada como telefone.

Aquele sensor de 1 polegada e a lente mecânica na frente possibilitaram algumas imagens de aparência bem incrível, embora - na época - isso significasse ter um dispositivo bem robusto no bolso.

Ver que a indústria móvel está quase no lugar onde um sensor de 1 polegada pode ser colocado ao lado de um telefone adequado é incrível, e mal podemos esperar para ver como serão os resultados do próximo sensor da Sony.

