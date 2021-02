Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A fabricante chinesa de smartphones Huawei está dizendo aos fornecedores que seus pedidos de smartphones cairão cerca de 60% neste ano, reduzindo suas remessas de telefones de 189 milhões em 2020 para 70 milhões em 2021.

Esta queda massiva é resultado direto das sanções contra a Huawei nos Estados Unidos, de acordo com o Nikkei Asia, que citou fontes de vários fornecedores, incluindo alguns que indicaram que as remessas de telefones da Huawei poderiam cair para apenas 50 milhões de unidades. Lembre-se de que, embora os telefones da Huawei sejam populares em todo o mundo, eles não são mais vendidos nos Estados Unidos, uma vez que a empresa foi essencialmente incluída na lista negra e adicionada à lista de entidades dos Estados Unidos em 2019.

O ex-presidente Donald Trump também assinou uma ordem executiva banindo a Huawei devido a preocupações com a segurança nacional e seus laços com o governo chinês, o que a Huawei negou. O Google acabou bloqueando os telefones Huawei de futuras atualizações do Android, e a Huawei também teve que parar de construir redes 5G.

Há rumores de que a Huawei está em negociações para vender suas marcas de smartphones P Series e Mate Series, de acordo com a Reuters , que afirmou que as negociações começaram em setembro passado, pouco antes de a Huawei confirmar em novembro que estava vendendo sua marca de telefone acessível Honor.

Embora a empresa ainda não tenha chegado a uma decisão final sobre se venderá definitivamente as marcas de telefones, já que está procurando reduzir drasticamente as remessas de telefones no novo ano, pode-se supor que a Huawei tem algumas mudanças importantes planejadas para o futuro imediato.

A Huawei ainda não respondeu a um pedido de comentário.

Escrito por Maggie Tillman.