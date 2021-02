Huawei vai "lançar Harmony OS para dispositivos existentes" depois de abril

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um grande mistério ainda envolve o novo software Harmony OS da Huawei. Ainda está em beta, mas quando sair depois de abril, estará disponível como uma "atualização" para o smartphone dobrável Huawei Mate X2 lançado hoje.

No entanto, o Mate X2 - presumivelmente como outros dispositivos Huawei depois dele - ainda será lançado usando HMS (Huawei Mobile Services) e interface de usuário EMUI 11 da Huawei que é construída em cima de uma versão do Android sem Google. A Huawei não pode usar os aplicativos do Google no momento devido à proibição comercial dos Estados Unidos e claramente espera que o Harmony OS seja um novo começo.

O Harmony OS já apareceu em outros dispositivos, mas sabemos há algum tempo que ele também apareceria em telefones.

E, de fato, parece que depois de abril de 2021, a Huawei oferecerá uma rota para o Harmony OS para telefones Huawei novos e existentes - presumivelmente apenas os carros-chefe bastante recentes. Provavelmente será um processo bastante fácil porque - espere por isso - o Harmony OS é notavelmente semelhante ao próprio Android. No início do mês, Ron Amadeo, da ArsTechnica, teve acesso a um build de desenvolvedor e, para encurtar a história, é essencialmente mais um fork do Android.

Em um comunicado enviado à Pocket-lint, a Huawei afirma que "Huawei Mate X2 será executado em HMS e EMUI 11 após o lançamento. HarmonyOS está atualmente em testes Beta e nossa intenção é lançar o software para dispositivos existentes assim que o software for lançado para os consumidores.

"Huawei Mate X2 estará no primeiro lote de smartphones Huawei que serão atualizados para HarmonyOS em abril."

A questão é: a atualização para o Harmony OS será opcional ou uma atualização normal do sistema operacional para os aparelhos principais existentes?

Escrito por Dan Grabham.