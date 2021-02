Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Huawei Mate X2 é o telefone dobrável de última geração da marca chinesa, com lançamento previsto para fevereiro.

Então, o que você pode esperar deste próximo telefone dobrável que o diferencia da concorrência e como você pode assistir ao evento online?

O lançamento do Huawei Mate X2 acontecerá em 22 de fevereiro de 2021. O horário foi confirmado como 20:30, horário da China (UTC + 8). Aqui estão os horários globais para que você saiba quando entrar em sintonia:

Reino Unido: 12:30 (GMT)

UE: 13:30 (CET)

Índia: 18:00 (IST)

A Huawei fará a transmissão ao vivo do evento em seu canal no YouTube . Incorporamos o vídeo acima.

Observe que o evento será realizado em mandarim para um público chinês, mas legendas em inglês também serão apresentadas.

Uma imagem teaser no site oficial da Huawei (conforme apresentado no topo nesta mesma página) mostra claramente a tela dobrável do Mate X2 - e que ela se dobra para dentro, ao invés de ter a tela principal no exterior como no dispositivo original.

Em muitos aspectos, o Mate X2 parece um P40 Pro que pode se desdobrar. Ao contrário de muitos de seus concorrentes dobráveis, no entanto, a tela externa preenche toda a frente do dispositivo, enquanto a tela interna é enorme, com 8 polegadas de diâmetro - e sem recorte para nenhuma câmera, portanto, é uma visão ininterrupta.

Sendo um dispositivo Huawei, no entanto, não há Google Play Services - em vez disso, ele executará a App Gallery da empresa como uma fachada de loja - e isso levanta a questão de se algum dia será lançado fora da China.

Pouco antes do lançamento, todos os detalhes do dispositivo vazaram - mostrando o telefone em fotos reveladoras .

Escrito por Mike Lowe. Edição por Chris Hall.