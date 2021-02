Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei postou uma nova imagem teaser para seu próximo telefone dobrável Mate X2 e parece confirmar que a tela estará do lado de dentro desta vez - bem como os rumores sugeriram.

Imagens vazadas e renderizações anteriores mostraram um dispositivo que é mais parecido com o Samsung Galaxy Z Fold 2 do que o primeiro Mate X e Mate Xs . Já o teaser, que também confirma que o aparelho será lançado no dia 22 de fevereiro (próxima segunda-feira), mostra um segmento do aparelho com um "brilho" na parte superior da moldura. Acredita-se que isso represente que o telefone se dobra para dentro em vez de para fora.

O Huawei Mate X2 fará sua estreia na véspera do Mobile World Congress Shanghai. O MWC europeu - realizado em Barcelona a cada ano - foi adiado para este verão devido à pandemia de Coronavirus em curso. Esse evento em Xangai, portanto, subiu no calendário para ocupar o seu lugar.

Esperamos que outros aparelhos de fabricantes chineses sejam revelados na próxima semana.

Outros rumores do Mate X2 sugerem que o telefone terá uma câmera quádrupla, bateria de 4.400 mAh e capacidade de carregamento rápido por meio da tecnologia 66W da Huawei.

Ele terá uma câmera discreta de holepunch duplo na própria tela.

Escrito por Rik Henderson.