O vazamento do Huawei Mate X2 sugere um design semelhante ao Galaxy Z Fold 2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma renderização vazada apareceu online mostrando como o Huawei Mate X2 pode se parecer em carne e osso, e segue um conceito semelhante de renderização publicado um tempo atrás.

A imagem mostra o aparelho de frente, com o telefone fechado, lado a lado com ele aberto, com o display interno maior à mostra.

Ele tem uma semelhança impressionante com o Samsung Galaxy Z Fold 2 nessas imagens, mas não é idêntico. Por um lado: há um recorte furado para câmera dupla na tela frontal que é colocado no canto esquerdo, em vez do furo central único no telefone da Samsung.

Por dentro, a tela ocupa quase todo o espaço disponível, com engastes muito estreitos em torno dos quatro lados. É semelhante na frente e, portanto, há pouco que um fabricante possa fazer para realmente distinguir esses elementos do design quando o foco está em fornecer o máximo possível de espaço na tela.

O vazamento de imagem vem do mesmo identificador Digital Chat Station no Weibo, que também vazou especificações não há muito tempo.

Um conceito renderizado por Ben Geskin - supostamente baseado em esboços e desenhos de patentes - também mostra a parte de trás do dispositivo e imagina um telefone com uma câmera bem ao estilo Huawei configurada.

Dado que é apenas um conceito, não há como saber se o telefone real terá algo assim, mas seria uma forma de diferenciar o telefone da Huawei do da Samsung.

Ainda não se sabe muito sobre o telefone. As únicas duas coisas que sabemos são que o telefone será lançado em 22 de fevereiro e será movido pelo processador Kirin 9000.

Os rumores sugerem um sistema de câmera quádrupla que inclui sensores de 50, 16, 12 e 8 megapixels, sendo um deles uma lente zoom telefoto 10x.

Dentro, afirma-se que encontraremos uma bateria de 4.400 mAh que é capaz de carregar muito rapidamente graças à tecnologia de carregamento flash de 66W da Huawei.

Felizmente, há relativamente pouco tempo até que o telefone seja realmente oficial, quando descobriremos quantos desses rumores realmente deram certo e quão precisos são os renders que vazaram.

Escrito por Cam Bunton.