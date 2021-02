Huawei Mate X2 é um novo telefone dobrável anunciado em 22 de fevereiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei está prestes a lançar um novo telefone dobrável chamado Mate X2.

O telefone seguirá o 2019 Mate X e seu continuação um pouco mais refinado, o 2020 Mate Xs . No entanto, embora esses dispositivos tenham a tela do lado de fora, este novo modelo seguirá a abordagem da Samsung de ter a tela grande e dobrável dentro da dobra como um livro ou carteira.

A notícia sobre o novo aparelho foi espalhada na rede social chinesa Weibo , onde o teaser foi claramente projetado para mostrar a nova abordagem do dobrável, bem como a data de lançamento em 22 de fevereiro.

Não temos nenhum outro detalhe oficial além disso, mas o Mate 40 do final do ano passado usou a plataforma Kirin 9000. É muito provável que o Mate X2 use isso, mas problemas de fornecimento devido à proibição de comércio dos EUA podem forçar a Huawei a usar algo como o MediaTek Dimensity 1000. Veremos.

Também esperamos o Huawei P50 e o P50 Pro nos próximos meses, então o hardware dentro do Mate X2 nos dará algumas dicas sobre esses aparelhos também.

Sem dúvida, o novo telefone usará a loja de download da App Gallery da Huawei além da versão mais recente do EMUI 11 baseada no Android 11.

Escrito por Dan Grabham.