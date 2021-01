Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei está supostamente em negociações para vender suas duas marcas premium de smartphones, o que sinalizaria uma retirada do segmento superior do mercado.

"Duas pessoas com conhecimento direto do assunto" teriam dito à Reuters que a manufatura chinesa está falando com um comprador para se desfazer de suas marcas P e Mate.

A venda pode tirar os telefones P e Mate das algemas da atual proibição americana da Huawei , já que o comprador potencial é considerado um consórcio contendo firmas de investimento apoiadas pelo governo de Xangai.

A maioria das empresas de Xangai não está na lista existente de entidades dos EUA.

Entende-se também que poderá ser realizado um negócio semelhante à recente aquisição por consórcio da marca Honor. Os revendedores da Huawei podem fazer parte da propriedade final.

A Huawei respondeu à Reuters negando a venda: "A Huawei soube que há rumores infundados circulando sobre a possível venda de nossas principais marcas de smartphones", disse um porta-voz da Huawei.

"Não há mérito algum nesses rumores. A Huawei não tem esse plano."

No entanto, como se afirma não ter tomado uma decisão final sobre o assunto, pode ser que não queira perturbar o carrinho de maçã durante o processo.

Atualizaremos se e quando ouvirmos mais.

Escrito por Rik Henderson.