Há rumores de que as especificações do Huawei Mate X2 incluem câmera de 50 MP e chip Kirin 9000

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As coisas têm estado um pouco calmas na frente dos dobráveis para a Huawei nos últimos tempos, mas seguindo uma sugestão de que o Mate X2 está a caminho em um futuro próximo , especificações possíveis agora surgiram online.

Ao contrário do anterior Mate X e Mate XS , afirma-se que o Mate X2 apresentará uma tela dobrável para dentro, em vez de uma que dobra ao redor da dobradiça.

Diz-se que esta tela mede 8,01 polegadas com uma resolução de 2480 x 2200, tornando-a quase quadrada depois de aberta. A tela secundária na frente mede 6,45 polegadas com resolução de 2700 x 1160.

Se preciso, isso tornaria as telas maiores e mais densas em pixels do que as telas do Galaxy Z Fold 2 da Samsung . As supostas medidas do telefone também indicam um telefone maior quando aberto.

Outras especificações incluem uma câmera quádrupla na parte traseira composta por uma câmera primária de 50 megapixels junto com sensores de 16, 12 e 8 megapixels que oferecem distâncias focais ultra-amplas e zoom de 10x.

Um chipset Kirin 9000 fornecerá a potência e a velocidade principais, enquanto uma bateria de 4,400 mAh de capacidade relativamente baixa fornecerá a energia. Como ponto de referência, no entanto, o Fold 2 tem uma célula de 4.500 mAh.

Além do mais, ele pode carregar rapidamente graças ao uso da tecnologia de carregamento de flash 66W da Huawei e executa EMUI com base em Android 10.

A fonte desta informação em particular é um vazamento no Weibo chamado Digital Chat Station, um usuário com um forte histórico na popular plataforma de mídia social chinesa.

Como acontece com qualquer vazamento, nada disso é confirmado, mas tudo soa inteiramente plausível comparado ao que seu concorrente mais próximo neste mercado - a Samsung - está fazendo atualmente com seus próprios dobráveis.

Escrito por Cam Bunton.