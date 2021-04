Huawei P50 e P50 Pro: data de lançamento, rumores do que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A transição da Huawei de disruptor do Android para um estranho ao Google passou por uma mudança marcante no ano passado.

O Huawei P40 , o telefone carro-chefe de 2020, foi lançado sem acesso aos serviços do Google, enquanto a Huawei continuava a seguir seu próprio caminho. Ainda era um dispositivo capaz e isso deixa uma expectativa para o próximo carro-chefe da Huawei, o P50.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora.

Março de 2021 originalmente esperado

Rumores de lançamento atrasado de maio de 2021

Pouco foi dito sobre quando o Huawei P50 será anunciado. O Huawei P40 foi anunciado em 26 de março de 2020, seguindo um padrão que viu a Huawei lançar dispositivos em eventos logo após o tradicional evento Mobile World Congress de fevereiro.

Embora 2021 não seja normal, ainda esperaríamos uma atualização anual, portanto, originalmente esperávamos que o Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro + fossem anunciados por volta de março de 2021. Obviamente, este não é mais o caso, mas, mais recentemente, houve rumores de que isso foi adiado para maio de 2021.

@Onleaks

P50, P50 Pro e P50 Pro + esperado

P50 Pro: 159 x 73 x 8,6 mm

P50: 156,7 x 74 x 8,3 mm

Estamos começando a ver vazamentos aparecendo para o Huawei P50 Pro, incluindo um da @OnLeaks, que tem um bom histórico de revelações de dispositivos anteriores. Isso mostra um aparelho com uma enorme caixa de câmera na parte traseira, dividida em duas grandes aberturas redondas. Quantas câmeras aparecem depende do modelo.

Parece que a versão Pro + contará com até cinco câmeras, enquanto o P50 regular será um sistema quádruplo.

As medidas para o P50 Pro parecem vir em torno do mesmo tamanho que o P40 Pro, enquanto uma tela curva com moldura mínima e uma única câmera frontal aparecem nessas imagens.

Waqar Khan

Quanto ao P50 regular, isso é mostrado em renderizações baseadas em esquemas vazados que mostram um dispositivo muito semelhante ao P50 Pro na parte de trás. Possui o mesmo design de câmera grande. É na frente onde o modelo regular aparece diferente e possui uma tela totalmente plana, ao invés da tela curva dos outros modelos.

Existem alto-falantes estéreo e um leitor de impressão digital sob o display.

Foi sugerido que haverá três versões diferentes do telefone - o P50, o P50 Pro e o P50 Pro +. Estes irão substituir mais ou menos os modelos lite, normal e profissional das gerações anteriores.

P50 Pro: tela de 6,6 polegadas, OLED, Quad HD +, 120 Hz, curvo

P50: 6,3 polegadas, OLED, Full HD +, 90 Hz, plano

A tela do Huawei P50 Pro é de 6,6 polegadas e a do P50 normal é menor, de 6,3 polegadas.

Pouco mais foi dito sobre a tela, mas esperávamos que fosse OLED e oferecesse taxas de atualização de 90 ou 120Hz. A resolução do P50 Pro provavelmente será Quad HD +, 2640 x 1200 pixels, 120Hz, enquanto o P50 provavelmente será Full HD +, 2340 x 1080 pixels, 90Hz.

O P50 Pro terá bordas curvas, enquanto o P50 será plano.

Diz-se que o Samsung Display e o LG Display fornecerão os painéis OLED para os dispositivos.

Kirin 9000 / 9000E esperado

6/8 GB de RAM, 128/256 GB de armazenamento

Muito pouco foi dito sobre o carregamento de hardware para a próxima geração do dispositivo Huawei, mas acredita-se que o P50 Pro usará o Kirin 9000 que fez sua estreia no Huawei Mate 40. Este é um 5nm 5G SoC, lançado antes da Apple e A Qualcomm fez seus próprios anúncios e é típico da Huawei lançar este hardware da série Mate para a série P desta forma. O P50 padrão pode usar o Kirin 9000E, uma versão um pouco mais baixa do hardware.

Fora desses detalhes, não temos detalhes sobre a capacidade da bateria, embora tenha sido sugerido que o carregador de 135 W da Huawei pode fornecer um carregamento extremamente rápido.

Câmera frontal única

Há rumores de sensor Sony IMX800 de 1 polegada

P50: Principal, ultra-amplo, telefoto

P50 Pro: principal, ultra-largo, periscópio

P50 Pro +: Principal, ultra-amplo, periscópio, ToF + 5ª câmera

A câmera é a parte dos dispositivos Huawei mais esperada. A empresa venceu grandes rivais como Apple e Samsung, superando a maioria e dando alguns dos maiores passos na fotografia móvel nos últimos anos.

Um boato sugeriu que o P50 Pro pode abrigar um sensor de imagem Sony IMX800 de 1 polegada, o que pode explicar por que a caixa da câmera na parte traseira deste telefone é tão grande. Se essa câmera principal estará em todos os modelos, não sabemos no momento.

A mesma fonte que sugeriu este sensor de 1 polegada detalhou que haveria três modelos (presumidos como P50, P50 Pro e P50 Pro +) e também detalhou quais câmeras eles receberão. A grande diferença parece ser que o P50 terá uma lente telefoto padrão, enquanto o Pro e Pro + terão uma lente de periscópio para um melhor zoom de longo alcance. Além disso, o P50 Pro + pode receber um sensor de tempo de voo e uma quinta câmera adicional também.

Atualmente, há pouco para fazer backup desses detalhes.

Uma única câmera selfie é esperada em todos os modelos.

Sem serviços do Google

Harmony OS na China

Como este não é um telefone Android normal, vale a pena falar um pouco mais sobre software. Sabemos que a Huawei não pode oferecer serviços do Google e, em vez disso, está promovendo suas próprias soluções de software com o Huawei Mobile Services instalado em um núcleo Android.

A Huawei vem desenvolvendo há algum tempo seu Harmony OS . Ele tem sido usado em alguns dispositivos, como a smart TV, até agora, mas sempre se falou que isso iria potencializar os telefones do futuro. O Harmony OS é, em essência, uma versão do Android de qualquer maneira, então não esperamos uma grande mudança do EMUI que vimos em dispositivos Huawei no passado.

No lançamento do Huawei Mate X2, a empresa descreveu que HarmonyOS seria oferecido como uma atualização para dispositivos a partir de abril, talvez sugerindo que o P50 será lançado com HarmonyOS, ou pelo menos a opção de HarmonyOS.

Ainda há uma chance remota de que, se a posição da Huawei com os EUA mudar, os serviços do Google possam retornar - mas não achamos que isso vá acontecer.

Aqui está uma cronologia de vazamentos da série Huawei P50 até o momento.

As renderizações foram publicadas - com base em esquemas que vazaram - e mostram uma tela completamente plana, mas a mesma caixa de câmera distinta dos outros modelos.

Poderíamos ver cinco câmeras na parte de trás do modelo ultra premium, se acreditarmos nesse vazamento.

O lançamento do Huawei P50 poderia ser adiado para maio, em vez da data original de março que havia rumores.

Um vazamento de design de uma fonte confiável mostra grandes aberturas de câmera na parte traseira do P50 Pro.

O Huawei P50 deve abrigar um sensor Sony IMX800 de 1 polegada, de acordo com um vazamento confiável .

O Huawei Mate X2 tem lançamento previsto para abril e terá a opção de atualização para HarmonyOS . Isso sugere que o P50 também terá essa opção.

Um vazamento do Twitter sugeriu fornecer mais detalhes sobre quais modelos esperar do Huawei P50.

E se alguém ainda se pergunta sobre esses modelos.



Padrão - novo Lite

Pro - novo padrão

Pro + - novo Pro



P50 K9000E

P50 Pro / Pro + K9000 https://t.co/UiWGM9hH9T - Teme (特米) (@ RODENT950) 15 de fevereiro de 2021

O debate sobre o que irá alimentar os próximos dispositivos Huawei ainda rola, com fontes dizendo que os chips reservados Kirin 9000 irão alimentar o P50.

Um vazamento ligeiramente questionável apareceu com pouco para verificar os detalhes, mas sugere que haverá versões do Harmony OS e Android dos modelos P50.

Imagens que afirmam ser o Huawei P50 Pro vazam mostrando detalhes da câmera, mas há pouco para verificar sua autenticidade.

Um novo carregador Huawei que pode fornecer até 135 W foi certificado e pode ser o carregador da futura série P50.

Um vazamento de uma fonte confiável mostrou uma imagem renderizada para o futuro Huawei P50 Pro.

Um relatório da Elec discute fornecedores de monitores e alguns dos hardwares para os futuros modelos Huawei P50.

Escrito por Chris Hall. Edição por Cam Bunton.