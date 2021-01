Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O que você está vendo é aparentemente um vislumbre do Huawei P50 Pro. Mas a imagem, que apareceu no SlashLeaks , é real ou falsa? Vamos olhar mais de perto.

Não há muito o que fazer, exceto duas imagens - uma da frente com a tela desligada, a outra da parte traseira - e o claro reflexo de alguém tirando fotos com um telefone da Apple (não muito Huawei, né?)

O gabinete da câmera é o que fornece mais informações. O texto que descreve as lentes é idêntico ao produto P40 Pro anterior , que usava um trio de lentes para fornecer um zoom equivalente de 18-125 mm, apesar da caixa desta P50 Pro ser muito mais longa e abrigar uma lente adicional e um conjunto de sensores.

O fato de este dispositivo ter a quarta lente adicional, mas a mesma distância focal traçada sugere que: a) é uma falsa projetada no Photoshop com base no dispositivo anterior; b) a lente adicional não tem nada a ver com a distância focal e pode estar relacionada à profundidade / ToF ou macro - o que não seria um grande passo de geração em geração.

O design também é quase uma cópia carbono de seu antecessor, completo com um design de tela curva que parece idêntico em tamanho e acabamento. Embora haja apenas uma câmera selfie, frontal e central, na aparente P50 Pro - enquanto que a P40 Pro tinha uma câmera dual selfie em uma abertura em forma de comprimido. Não seria um passo atrás para desligar as câmeras? No entanto, ele se correlaciona com um vazamento anterior .

São os seis pontos menores dentro da caixa da câmera do P50 Pro que são talvez o maior aceno para que isso seja o sinal de um dispositivo real em vez de falso. O que exatamente esse arranjo de sensor faz, ainda não temos certeza. Mas, como não vimos em nenhum outro lugar, é o maior sinal de que a imagem é potencialmente genuína.

Conforme mais informações vazarem nas próximas semanas e meses, teremos uma imagem mais firme quanto à autenticidade desse vazamento.

Escrito por Mike Lowe.