Huawei P50 Pro obtém o primeiro vazamento, provocando o telefone principal 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Huawei P50 Pro vazou pela primeira vez, dando-nos alguns pequenos detalhes sobre o que esperar do próximo telefone.

O vazamento vem de @onleaks, que tem uma boa reputação por vazamentos precisos. Suspeitamos que haverá muito mais por vir, porque esse é apenas um único vazamento da frente do telefone, de uma renderização, então é provável que mais ângulos apareçam em um futuro próximo.

Há pouco a discernir sobre o vazamento até agora, além das especificações compartilhadas por Steve Hemmerstoffer no post sobre o Voice. Alega-se que o Huawei P50 Pro terá uma tela de 6,6 polegadas e manterá as curvas nas bordas e um bisel estreito.

O telefone mede 159 mm de altura e 73 mm de largura. Isso é muito próximo às dimensões do Huawei P40 Pro , embora o telefone 2021 seja dito ter uma única câmera selfie furada ao invés da oferta dupla alongada do predecessor. Achamos que é o movimento certo, já que as câmeras frontais duplas são um desperdício de espaço na tela.

Há pouco mais a ser deduzido da única imagem que temos. Esperamos que o Huawei P50 Pro tenha uma data de lançamento em algum ponto por volta de março de 2021 - se a Huawei mantiver os ciclos de lançamento anteriores - e há uma chance de que a Huawei promova isso como um dispositivo Harmony OS .

Escrito por Chris Hall.