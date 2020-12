Chegou o HarmonyOS 2.0 beta da Huawei para smartphones

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Huawei Developer Day - realizado em Pequim em 16 de dezembro de 2020 - viu o gigante chinês da tecnologia revelar seu HarmonyOS 2.0 beta para smartphones.

Neste estágio, isso não significa uma mudança para os dispositivos móveis da empresa - é um beta de desenvolvedor apenas por enquanto - mas significa uma mudança radical: como HarmonyOS deve substituir o sistema operacional Android do Google nos dispositivos móveis da empresa em o futuro próximo.

O ano de 2020 foi uma difícil jornada para o negócio de telefonia da Huawei, com uma lista negra dos Estados Unidos causando a proibição do uso dos Serviços Móveis do Google . É por isso que a empresa está saindo por conta própria, já tendo criado sua própria app store, a AppGallery .

O Harmony OS é a próxima etapa em seus planos de ecossistema. Originalmente redigido como um sistema abrangente para atender à Internet das Coisas (IoT) , o software foi desenvolvido além de seu lançamento em setembro de 2020 para telas inteligentes, vestíveis e sistemas automotivos.

Então, o que o HarmonyOS 2.0 oferecerá? O site oficial do desenvolvedor da Huawei detalha alguns aspectos , com a empresa tweetando sobre seu suporte de API e ferramentas de desenvolvimento, incluindo o DevEco Studio.

#HarmonyOS 2.0 Beta está disponível para desenvolvedores agora! O Dr. Wang Chenglu apresentou o novo #HarmonyOS 2.0, com suporte para mais de 15.000 APIs e ferramentas de desenvolvimento integradas como DevEco Studio. pic.twitter.com/aSM21ifhMD - Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 16 de dezembro de 2020

É um passo empolgante, mas potencialmente complicado. Com a Huawei abandonando totalmente o Android do Google, os telefones da empresa continuarão a atrair os consumidores europeus? O tempo vai dizer.

Escrito por Mike Lowe.