O Reino Unido revisitará sua proibição do Huawei 5G em 2021?

(Pocket-lint) - A Huawei apelou ao Reino Unido para rever sua proibição dos produtos 5G da empresa. O apelo vem à luz da derrota do presidente Trump nas eleições dos Estados Unidos.

O vice-presidente da Huawei, Victor Zhang, disse ao The Guardian que não reverter a decisão - tomada em julho sob clara pressão dos EUA - teria "um enorme impacto econômico no Reino Unido". Em particular, Zhang disse que seria difícil fechar a divisão econômica norte / sul sem uma implementação rápida do 5G.

"O próprio governo disse que isso levará a um atraso de três anos na implementação do 5G ... Muitas pessoas estão surpresas com a escala do impacto desse atraso", continuou ele.

"Se o 5G fosse entregue em todo o país sem demora, três quartos de seu benefício econômico esperado provavelmente viriam de regiões fora de Londres e do sudeste."

"A decisão foi política motivada pelas percepções dos EUA sobre a Huawei e não pelas do Reino Unido. Isso não é realmente motivado pela segurança, mas sobre uma guerra comercial entre os EUA e a China."

Os EUA aumentaram as restrições à Huawei a tal ponto que se tornou impossível para a Huawei projetar e fabricar novos chips para seus equipamentos de telecomunicações e chips Kirin para seus smartphones. Os EUA agora concederam isenções à Intel e à Qualcomm para vender chips à Huawei - o que não é surpreendente, já que se trata de empresas americanas.

Em termos de sua classificação como um fornecedor de alto risco no Reino Unido, Zhang disse: "O GCHQ concluiu que os riscos técnicos eram administráveis, assim como duas comissões parlamentares selecionadas. Pessoalmente, não acho que haja um motivo de segurança para o Reino Unido parar usando Huawei. A América pressionou o Reino Unido por meio de sanções contra a Huawei, e o Reino Unido - afetado por essas novas sanções injustificadas - respondeu. "

A BT / EE disse no início do ano que a data de remoção do Huawei 5G de 2027 custaria algo em torno de £ 500 milhões. Desde então, ela fechou um acordo com a Nokia para equipamentos 5G . No entanto, ele ainda usará equipamentos da Huawei em sua rede principal por dois anos depois do planejado originalmente .

Escrito por Dan Grabham.