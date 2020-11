Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Detalhes surgiram sobre o Huawei Mate X2, que recentemente apareceu no site da 3C - um organismo de certificação na China - com o codinome "Huawei TET-AN00 / AN10 smartphone".

91mobiles viu a lista do dispositivo e relatou que é o Huawei Mate X2. Ele terá um carregamento rápido de 66 W com fio, o que significa que deve carregar muito mais rápido do que a concorrência existente, incluindo o Galaxy Z Fold 2 da Samsung, que suporta carregamento rápido de 25W com fio. Não havia detalhes sobre os recursos de carregamento sem fio do Huawei Mate X2 na lista, mas como o Galaxy Z Fold 2 suporta carregamento sem fio, suspeitamos que o dobrável da Huawei também.

A lista 3C do Huawei Mate X2 supostamente confirmou, no entanto, que o telefone será compatível com 5G , algo conhecido anteriormente.

Na verdade, há rumores de que o Huawei Mate X2 pode chegar no final deste ano ou no início de 2021. Espera-se que tenha dois monitores - mais uma vez, muito parecido com o Galaxy Z Fold 2. Terá um Tela principal de 8,3 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, de acordo com relatórios, e terá quatro câmeras traseiras.

Em termos de hardware interno, acredita-se que o SoC Kirin 9000 da Huawei irá alimentar este aparelho ultra-premium, que provavelmente será lançado a um preço caro.

Escrito por Maggie Tillman.