Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei revelou o que há de mais recente em uma longa linha de telefones da série Mate de última geração: o Mate 40 e o Mate 40 Pro , e sua folha de especificações vem com hardware de som impressionante.

Na frente do Mate 40 Pro, há uma enorme tela OLED flexível de 6,76 polegadas de 90 Hz que envolve as laterais em um ângulo de 88 graus. A Huawei o chama de Horizon Display e possui uma resolução de 2772 x 1344, o que o torna realmente nítido.

Vire-o e você verá um design de caixa de câmera que tem uma abordagem muito diferente de quase todos os outros fabricantes de Android por aí. O sistema de três câmeras está alojado dentro de um anel circular, formando um Space Ring preto profundo. É resistente à água e poeira com classificação IP68 também.

Quanto a essas câmeras, há uma câmera primária de 50 megapixels usando um dos maiores sensores encontrados em uma câmera de smartphone. Ele usa um sensor RYYB de 1 / 1,28 pol., Semelhante ao sensor encontrado no P40 Pro.

Ele é acompanhado por uma câmera com zoom semelhante a um periscópio, capaz de zoom ótico 5x, mais a câmera ultra-grande angular. Da mesma forma, há uma câmera ultralarga na frente no longo recorte de câmera dupla em forma de pílula na tela.

Esta câmera selfie permitirá que você alterne automaticamente entre as visualizações ampla e ultra-ampla ao detectar mais pessoas na foto, garantindo que você e todos os seus amigos apareçam na foto.

Como sempre, com a variante de telefone Pro Huawei, há muito poder sob o capô. Seu processador é um chip Kirin 9000 de 5 nm que, segundo a Huawei, tem ainda mais transistores do que o A14 Bionic da Apple .

Você também tem uma bateria de 4.400 mAh, o que é bastante comum para grandes carros-chefe hoje em dia. Mais importante, porém, é capaz de carregar muito rapidamente, quer você use carregamento com fio ou sem fio.

A mais recente tecnologia SuperCharge de 66W da Huawei fornecerá uma carga completa com fio em algo em torno da marca de 40 minutos, e a carga sem fio de 50W não é muito mais lenta, mas exigirá a carga proprietária para habilitar essas velocidades. No entanto, ele carregará com um carregador Qi normal, mas em velocidades mais lentas.

O Mate 40 Pro vem com EMUI 11 baseado na versão open-source do Android 10, e - como tem sido o caso no ano passado ou assim - ele não vem com o Google Play Services.

O Mate 40 é semelhante em muitos aspectos ao Pro, incluindo a resistência IP68 à água e poeira, mas com uma tela OLED de 6,5 polegadas, um recorte de câmera único, compatibilidade HDR e uma curva menor de 65 graus nas laterais com 90Hz taxa de atualização.

Possui um sistema de câmera semelhante, mas substitui a câmera periscópio por um zoom óptico de 3x e uma câmera ultralarga de resolução mais baixa.

Ambos os telefones vêm em vários acabamentos de vidro e couro vegan e são unidos por um Mate 40 Pro +, que tem um acabamento de cerâmica na parte traseira para um design mais durável e elegante.

O Pro Plus também possui mais câmeras na parte traseira. Possui uma câmera periscópica de 10x, mais zoom de 3x, bem como a câmera primária de 50 megapixels e ultralarga.

Acrescente a isso o Porsche Design Mate 40 RS, com sua saliência hexagonal de câmera, e você terá uma linha completa de telefones da série Mate 40. Também possui um sensor infravermelho na parte traseira para medição de temperatura.

No momento em que este artigo foi escrito, a Huawei não anunciou preço ou disponibilidade para nenhum dos telefones, mas vamos atualizar este artigo quando essa informação estiver disponível.

Escrito por Cam Bunton.