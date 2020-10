Lançamento do Huawei Mate 40: como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei revelará sua série principal de 2020 - a série Mate 40 - em um evento apenas online esta semana. Então, veja como assistir ao evento de longe, além do que você pode esperar dos aparelhos.

O evento da Huawei acontecerá na quinta-feira, 22 de outubro de 2020, nos seguintes horários:

BST: 13:00 para o Reino Unido

CET: 14:00 para a Europa

IST: 18:30 para a Índia

CST: 21:00 para a China

EDT: 08:00 para costa leste dos EUA

PDT: 05:00 para a costa oeste dos EUA

Você pode assistir ao evento ao vivo através do YouTube e incorporamos o vídeo no topo desta página. Alternativamente, você pode assistir via Facebook .

Você também pode seguir as hashtags #LeapFurtherAhead e # HUAWEIMate40 no Twitter.

Estamos prevendo pelo menos dois aparelhos a partir deste lançamento: o Huawei Mate 40, o Mate 40 Pro e provavelmente uma versão Porsche Design também. Mais uma vez, eles não terão os serviços do Google e, em vez disso, confiarão na crescente AppGallery da Huawei.

O evento será apresentado pelo CEO do Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, mas o convite sugere que também haverá "outros produtos" lançados junto com a série Mate 40.

O aparelho principal provavelmente será o Mate 40 Pro, que provavelmente terá uma tela de 6,7 polegadas ao lado da tela de 6,4 polegadas do Mate 40. Os teasers da empresa afirmam que "um poder sem precedentes está chegando", embora haja uma dúvida sobre quais chipsets irão alimentar esses telefones - embora a própria série Kirin 9000 da Huawei, sem dúvida, desempenhe um papel, rumores sugerem que a empresa está ficando sem essas peças devido a a proibição de comércio dos EUA e pode ter que procurar em outro lugar.

Os telefones seguem o Huawei Mate 40 e o Mate 40 Pro anunciados em março.

Confira nosso recurso de rumores Huawei Mate 40 para saber as novidades sobre os novos aparelhos.

Escrito por Dan Grabham.