O Huawei Mate 40 parece ter um módulo de câmera de aparência incomum

(Pocket-lint) - A Huawei está prestes a revelar a série Mate 40 de telefones, mas parece que a parte traseira do telefone terá um design de módulo de câmera incomum.

A fabricante chinesa de celulares compartilhou uma imagem teaser de seu novo telefone no Weibo com a legenda (de acordo com o Google Translate) Dê uma olhada primeiro!

O contorno do telefone é bastante normal, é claro, mas o módulo incomum da câmera é claro para ver. Parece que vai passar a ter uma forma octogonal, mais uma vez montado bem no meio da parte traseira do telefone. O dispositivo segue a grande caixa circular da câmera na série Mate 30 do ano passado e o quadrado da Mate 20 de 2018.

Na frente, esperamos uma tela em cascata com bordas curvas como os aparelhos anteriores da Huawei.

A Huawei anunciou que a série Mate 40 será revelada no dia 22 de outubro às 14h CEST, 13h BST. A Huawei diz que Saltar mais à frente é o slogan do lançamento e afirma que os telefones terão "um poder sem precedentes".

Mais uma vez, os aparelhos dependerão da app store e do sistema AppGallery da Huawei, em vez do Google Play, mas ainda rodarão Android.

Escrito por Dan Grabham.