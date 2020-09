Huawei confirma que HarmonyOS está chegando aos smartphones para competir com o Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com sua contínua proibição de comércio nos Estados Unidos , a Huawei está planejando há muito tempo um futuro alternativo longe do Android. Ela anunciou seu software HarmonyOS no ano passado e agora a segunda versão do software está definida para chegar aos smartphones.

Já sabíamos que isso era provável , é claro, mas é interessante tê-lo confirmado durante a apresentação do software na conferência de desenvolvedores da empresa - HDC 2020, que acontecerá nos próximos dias.

Houve alguma sugestão durante a palestra do chefe de consumo da Huawei, Richard Yu, de que pode haver um lançamento de telefone em 2021 - achamos que é muito provável.

A Huawei fará uma versão beta do software HarmonyOS 2.0 disponível para smartwatches e TVs agora, mas seguirá em dezembro com uma versão que funciona para telefones. É provável que a empresa daria ao software um design semelhante ao recém-anunciado EMUI 11 - é um software que roda em cima do Android. Portanto, é possível que os usuários não vejam uma grande diferença.

Não está claro no momento quais tipos de smartphone Huawei receberão o novo sistema operacional e se alguns continuarão com o Android. A empresa chinesa pode continuar usando o Android nos telefones, mas não pode usar os aplicativos do Google. Isso é bom para o mercado chinês, mas é um obstáculo para a Europa. A Huawei está pressionando o desenvolvimento de sua loja de aplicativos AppGallery .

A Huawei também está planejando abrir o código HarmonyOS como parte de um projeto chamado OpenHarmony - assim como o próprio projeto AOSP do Android.

Escrito por Dan Grabham.