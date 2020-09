EMUI 11 oficial: display personalizável sempre disponível, mais opções de multitarefa e privacidade a reboque

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei revelou a próxima iteração do EMUI , seu sistema operacional de smartphone personalizado desenvolvido com base no Android. Este ano, o foco está em animações de transição, privacidade e multitarefa. Além disso, há um recurso de exibição sempre ativo atualizado.

Começando com o último, o mais recente software de tela sempre disponível da Huawei permite que os usuários personalizem a aparência escolhendo cores, formas e estilos.

Um dos novos estilos é inspirado no pintor holandês Piet Mondrian, que é conhecido por sua arte abstrata composta por quadrados coloridos.

Como a arte de Mondrian, essa tela específica é amarela, vermelha e azul por padrão, mas você pode alterar as cores se quiser. Além do mais, você pode usar sua câmera para capturar uma combinação de cores perto de você e definir essas cores principais como as três cores do tema.

Alguns dos estilos de exibição sempre ativos também são animados. O Paradoxo - por exemplo - tem aquele efeito de paralaxe onde muda conforme você move o telefone.

Outras mudanças no EMUI 11 incluem animações atualizadas e vibrações de feedback tátil, projetadas para serem mais agradáveis aos sentidos e ajudar na sua eficiência.

Algumas das animações, por exemplo, mover-se entre visualizações em seu calendário, são projetadas para manter seu foco na parte da tela que você está procurando.

A Huawei diz que fez muito do que chama de pesquisa do fator humano, onde rastreia a resposta do usuário e o movimento dos olhos com vários estilos de animação, a fim de ver a melhor forma de mover os elementos na tela.

Junto com isso, as vibrações em reação aos gestos e toques na tela foram refinadas para torná-los mais agradáveis. Da mesma forma, os padrões de vibração durante os toques foram aprimorados para torná-los mais precisamente compatíveis com as batidas e ritmos da melodia.

A outra grande mudança visual é a adição de novas opções de multitarefa. Os modos multi-janelas inteligentes permitem que você tenha janelas de aplicativos flutuantes e redimensionáveis na tela.

Você pode então minimizar essas janelas flutuantes, que se tornam um pequeno ícone de bolha flutuante na tela que você pode acessar a qualquer momento para trazê-lo de volta.

É uma mudança interessante da Huawei e parece muito mais provável de ser útil em uma tela de tablet maior do que em um smartphone pequeno.

Outras melhorias incluem uma nova versão da ferramenta de colaboração multitelas chamada Huawei Share, que permite controlar o telefone a partir do laptop Huawei.

A última iteração do Huawei Share permite que você use vários aplicativos de telefone ao mesmo tempo na tela do laptop. Ele também permite que você transfira arquivos facilmente entre dispositivos e até mesmo compartilhe sua tela de videochamada.

Se tudo isso não bastasse, a Huawei está trazendo sua plataforma de videochamada, MeeTime, para mais países, e também adicionando novos recursos ao seu aplicativo Notepad, permitindo que você digitalize documentos diretamente.

Outras mudanças no EMUI 11 não são tão óbvias visualmente, mas indiscutivelmente tão importantes. Uma grande novidade é a maneira como o EMUI 11 protege os dados pessoais.

Como o Android 11, ele permitirá um controle mais ajustado sobre quais aplicativos acessam quais permissões, como localização do telefone, fotos, informações pessoais e muito mais.

No momento em que este artigo foi escrito, a Huawei não havia anunciado quais dispositivos / telefones receberão a atualização primeiro. Mas vamos atualizá-lo quando isso for confirmado.

Escrito por Cam Bunton.