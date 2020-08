A licença que permite aos telefones Huawei obter atualizações do Google expirou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma licença temporária concedida à Huawei nos EUA, que permitia continuar recebendo atualizações de software e patches para telefones existentes, já expirou.

Esta licença específica não foi apenas para garantir que você pudesse continuar recebendo atualizações de software em seu telefone, mas foi aberta o suficiente para incluir isso.

Parte da razão de sua existência era permitir que as operadoras de rede rural nos Estados Unidos continuassem recebendo atualizações para o hardware da Huawei embutido em suas torres de celular. No entanto, para a maioria dos consumidores, são os efeitos no lado do smartphone que serão sentidos com mais intensidade.

Quando uma proibição comercial da Huawei foi anunciada pela primeira vez, uma licença temporária foi colocada em vigor que permitiria à Huawei continuar recebendo atualizações do Google para implementação em todos os telefones já lançados antes de maio de 2019.

Desde então, a Huawei tem sido capaz de atualizar esses telefones com qualquer atualização e patch principais ou secundários fornecidos pelo Google. Agora, ele não poderá mais fazer isso.

Em declarações ao The Washington Post, o Google disse que foi esta licença temporária que permitiu continuar a entregar atualizações para a Huawei, sugerindo que com ela agora expirada (desde quinta-feira, 13 de agosto), não será possível continuar.

Desde a proibição em maio do ano passado, a Huawei vem se esforçando muito para construir seu próprio ecossistema para smartphones e dispositivos conectados.

Esses novos smartphones executam seu próprio software construído em cima de uma versão de código aberto do Android, e é um esforço que viu tentar atrair desenvolvedores para sua própria App Gallery, a fim de preencher a lacuna deixada por não ter nenhum aplicativo do Google seus telefones.

As chances são, então, se você tiver um telefone Huawei equipado com o Google Play, que você não receberá mais patches ou atualizações de segurança, a menos que sejam atualizações atrasadas de patches e atualizações que já estão disponíveis.

Escrito por Cam Bunton.