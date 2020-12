EMUI 11: tudo o que você precisa saber sobre a atualização de software da Huawei

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima iteração do software da Huawei é chamada EMUI 11. A numeração do software da Huawei rastreia a do Android, embora em muitos dos dispositivos mais recentes da Huawei, este será o núcleo de código aberto do Android, ao invés dos serviços completos do Google Mobile.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o EMUI 11.

Anunciado em setembro de 2020

Lançamento beta para dispositivos específicos a partir de 10 de setembro

Durante o discurso de abertura do HDC , a Huawei afirmou que a atualização EMUI 11 seria implementada para um grupo de 10 smartphones e tablets em forma beta a partir de 10 de setembro de 2020. Com alguns modelos Honor seguindo em uma data posterior.

Uma das mudanças mais visuais no EMUI 11 são as opções atualizadas no menu de exibição sempre ativo. A Huawei adicionou uma série de novos estilos de tela de espera, além de oferecer várias opções de personalização.

Alguns dos novos gráficos para esta exibição sempre ativa são animados, como as novas imagens do Paradox e Memphis que apresentam padrões e gradientes geométricos, enquanto a opção inspirada em Mondrian faz uso dos retângulos vermelhos, amarelos e azuis icônicos da famosa arte abstrata de Mondrian. Exceto que eles não precisam ser amarelos, vermelhos e azuis. Eles podem ser de qualquer trio de cores de sua preferência.

Você pode escolher manualmente um trio ou tirar uma foto de algo próximo e ele escolherá as três cores primárias dessa imagem. Você pode até escolher sua própria imagem estática ou ir para um GIF e ter uma pequena animação peculiar nela. Faça como quiser.

Uma ênfase que a Huawei fez questão de dar durante seu anúncio centrou-se em sua pesquisa em torno da interação humana e respostas a animações, ou feedback de áudio e físico de telefones. Isso inclui coisas como toques, bips, animações e até mesmo o feedback tátil do motor de vibração interno. Com isso em mente, ele atualizou muitos desses elementos.

Por exemplo, se você acessar o novo aplicativo de calendário, mover-se entre as camadas e navegar até visualizações específicas, as animações são projetadas para atrair seus olhos para a área certa da tela. A maneira como as coisas aumentam o zoom e se ajustam para preencher a tela ou certos elementos são realçados é feita dessa forma para tornar mais fácil manter o foco e não se distrair com qualquer confusão na tela.

Além disso, os padrões de vibração do motor háptico foram atualizados para serem mais precisos e sutis, no sentido de que o padrão de vibração corresponde ao padrão do toque.

Janelas flutuantes, janelas flutuantes por toda parte. Ok, então não realmente, mas mais ou menos.

O EMUI 11 trouxe consigo uma nova maneira de carregar seus aplicativos e fazê-los flutuar na tela. Portanto, se você estiver enviando uma mensagem para alguém e quiser manter o bate-papo em exibição enquanto encontra algumas informações, você pode fazer isso. As janelas são redimensionáveis e você pode minimizá-las para formar um pequeno botão flutuante na lateral da tela, pronto para ser chamado de volta à ação.

Para acessar isso, tudo que você precisa fazer é iniciar a visualização de seus aplicativos recentes e tocar no ícone da pequena janela flutuante no canto superior do cartão de miniaturas do aplicativo ou - na tela inicial - arrastar o painel lateral da tela . Agora basta arrastar e soltar um aplicativo dessa guia.

Estamos todos acostumados a ter blocos rápidos e pequenos ícones para certos recursos na aba suspensa na parte superior da tela, mas os da Huawei foram atualizados para torná-los Ícones ao Vivo. Isso significa essencialmente que eles têm novas animações quando você os pressiona para selecioná-los e ativar seus recursos.

Huawei Share - ou colaboração multi-telas - permite que você controle seu telefone Huawei a partir de um tablet ou laptop Huawei. Com a iteração mais recente no EMUI 11, você pode controlar mais aplicativos de uma vez. Na verdade, até três.

Você pode transformar aplicativos em janelas flutuantes em seu laptop, arrastar e soltar arquivos do telefone para o laptop e até mesmo editar esses arquivos diretamente no laptop. Você pode até fazer e receber chamadas de voz e vídeo do laptop usando a câmera e o microfone do computador.

Mais um novo recurso secundário do que importante, mas agora o aplicativo Notepad inclui um scanner. Portanto, aponte sua câmera para um documento dentro do aplicativo Notepad, toque em para digitalizar o documento e você pode editar o texto que ele reconhece de qualquer documento que você acabou de capturar.

A linha de telefones da Huawei está um tanto dividida no momento, com alguns dispositivos mais antigos executando as experiências completas do Google Android, enquanto os dispositivos mais novos não oferecem acesso ao Google, em vez de depender dos Serviços Móveis da Huawei.

A lista atual de dispositivos Huawei recebendo a atualização EMUI 11 inclui telefones que não possuem o software e serviços Google Android completos (veja a lista abaixo). No mercado da Europa Ocidental, a atualização começará a ser implementada em dezembro de 2020 ou no início do primeiro trimestre de 2021 - dependendo do dispositivo:

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro +

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro

Porsche Design Huawei Mate 30 RS

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei Nova 7 (em data posterior)

Haverá também uma gama completa de dispositivos Honor que receberão a atualização:

Honor 30

Honor V30

A galeria abaixo apresenta os roadmaps da Huawei para cada dispositivo Huawei e Honor que receber a nova atualização EMUI 11 - por região:

Aqui está tudo o que foi dito até agora sobre a atualização do EMUI 11 em ordem cronológica.

A Huawei publicou um roteiro detalhando a implementação global do EMUI 11.

Huaweirevelou oficialmente seu mais recente sistema operacional móvel.

Até mesmo Blass compartilhou detalhes no Twitter sobre os próximos dispositivos Huawei e mencionou que o Mate 40 Pro deve ser lançado com EMUI 11, enquanto o Mate 40 (não-Pro) terá uma versão de software EMUI 10.x anterior.

Os detalhes para HDC 2020 incluem discussão sobre EMUI 11, conforme confirmado pela Huawei em seu próprio site . A conferência acontecerá de 10 a 12 de setembro de 2020.

