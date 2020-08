EMUI 11: tudo o que você precisa saber sobre a atualização de software da Huawei

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima iteração do software da Huawei será EMUI 11. A numeração do software da Huawei rastreia a do Android, embora em muitos dos dispositivos mais recentes da Huawei, este será o núcleo do Android de código aberto, em vez de todos os Serviços Móveis do Google.

Com o Android 11 previsto para chegar ao mercado consumidor em setembro, também vamos obter o software mais recente da Huawei.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o EMUI 11.

Anúncio em setembro de 2020

Lançamento em outubro de 2020

A Huawei confirmou que vai falar sobre EMUI na próxima Huawei Developer Conference 2020, agendada para 10-12 de setembro. Esperamos que o Android 11 seja lançado em 8 de setembro (embora isso seja confirmado).

Não esperamos o lançamento de um dispositivo com EMUI 11 até outubro de 2020 - e esperamos que esse dispositivo seja o Huawei Mate 40 Pro. Rumores sugerem que o Huawei Mate 40 estará executando o EMUI 10.1.

Ainda não recebemos a confirmação oficial sobre o que a Huawei terá como objetivo no EMUI 11, mas é provável que abranja as atualizações principais para o Android 11. Você pode ler tudo sobre o Android 11 aqui .

Além dessas atualizações óbvias, esperamos desenvolvimento e integração contínuos dos Serviços Móveis da Huawei. A Huawei tem investido muito tempo e esforço para deixar de depender dos serviços do Google, aprimorando os aplicativos que oferece e refinando os serviços.

Atualizaremos à medida que aprendermos mais sobre o que esperar do EMUI 11.

A linha de telefones da Huawei está um tanto dividida no momento, com alguns dispositivos mais antigos executando as experiências completas do Google Android, enquanto os dispositivos mais novos não oferecem acesso ao Google, ao invés disso, contam com os Serviços Móveis da Huawei.

Atualmente, não há uma lista confirmada de dispositivos que obterão EMUI 11 - mas suspeitamos que incluirá a última execução de dispositivos Google Android, incluindo a série Huawei P30. Aqui está uma lista de dispositivos que provavelmente receberão a atualização:

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro +

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite 5G

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro Nova Edição

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Design Huawei Mate 30 RS Porsche

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Haverá também uma gama completa de dispositivos Honor que receberão a atualização, por exemplo, esperamos que a lista inclua:

Honor 30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro +

Honor 30S

Honor 30 Youth Edition

Honor 30 Lite

Honra 20

Honor 20 Pro

Honor 20S

Honor X10

Honor X10 Max

Honor X10 5G

Aqui está tudo o que foi dito até agora sobre a atualização do EMUI 11 em ordem cronológica.

Até mesmo Blass compartilhou detalhes no Twitter sobre os próximos dispositivos Huawei e mencionou que o Mate 40 Pro deve ser lançado com EMUI 11, enquanto o Mate 40 (não-Pro) terá uma versão de software EMUI 10.x anterior.

Os detalhes para HDC 2020 incluem discussão sobre EMUI 11, conforme confirmado pela Huawei em seu próprio site . A conferência acontecerá de 10 a 12 de setembro de 2020.

Escrito por Chris Hall.