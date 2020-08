Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Huawei normalmente anuncia duas séries de smartphones carro-chefe por ano: a Série P e a Série Mate. A Série P normalmente chega no primeiro semestre do ano, enquanto a Série Mate é reservada para o segundo semestre.

Com o Huawei P40 e o P40 Pro anunciados em março, todos os olhos estão voltados para os próximos Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro. Aqui está tudo o que ouvimos até agora.

Outubro de 2020

Provavelmente em torno de € 799

O Huawei Mate 10 apareceu em novembro de 2017, o Mate 20 em outubro de 2018 e a série Mate 30 em setembro de 2019.

Esse padrão pode levar você a supor que a série Mate 40 poderia ser lançada em agosto de 2020, já que cada sucessor adiantou a data de lançamento em um mês, mas suspeitamos que Mate 40 e Mate 40 Pro são mais propensos a aparecer em outubro, como os rumores indicam .

O Huawei Mate 30 começou em € 799 quando foi lançado, enquanto o Mate 30 Pro começou em € 1099 e o Mate 30 Pro 5G em € 1199. Esperaríamos algo semelhante para o Mate 40 e o Mate 40 Pro, se não um pouco mais caro.

Mate 40: 158,6 x 72,5 x 8,9 mm ou 10,4 mm com o relevo da câmera

Mate 40 Pro: 162,8 x 75,5 x 9 mm ou 10,4 mm com o relevo da câmera

Com base nos rumores, o Huawei Mate 40 e o Mate 40 Pro terão caixas de proteção de câmera traseira muito proeminentes - ainda mais do que a série Mate 30. As renderizações sugerem que ambos serão circulares com o Mate 40 com uma câmera tripla e o Mate 40 Pro com uma câmera quádrupla.

Parece que o Mate 40 poderia ter uma tela de borda curva com uma câmera dual punch-hole no canto superior esquerdo - semelhante ao que o Galaxy S10 + fazia. Enquanto isso, o Mate 40 Pro poderia ter uma tela em cascata como o Mate 30 Pro com câmeras duplas perfuradas em vez do entalhe que vimos no dispositivo de 2019.

Em termos de classificações de IP - o Mate 30 Pro tem uma classificação de IP mais alta do que o Mate 30, então não seria muito surpreendente ver o mesmo para a série Mate 40. Ambos os dispositivos devem ter molduras de alumínio com costas de vidro.

Mate 40: 6,4 polegadas, OLED, curvado

Mate 40 Pro: 6,7 polegadas, OLED, cascata

Segundo os rumores, o Huawei Mate 40 terá uma tela de 6,4 polegadas - um pouco menor que a do Mate 30. As resoluções não foram mencionadas, mas o Mate 30 tem uma resolução Full HD + com suporte HDR10, então esperamos pelo menos isso para o Mate 40.

Já o Mate 40 Pro tem uma tela de 6,7 polegadas - um pouco maior que o Mate 30 Pro. Uma resolução Full HD + pelo menos é esperada no Mate 40 Pro, como o Mate 30 Pro oferece.

Mate 40: câmera traseira tripla

Mate 40 Pro: câmera traseira Quad

É provável que as câmeras sejam o foco principal da série Mate 40, principalmente no caso do modelo Pro. Foi alegado que o Huawei Mate 40 poderia apresentar uma lente de formato livre - sobre a qual você pode ler mais aqui - mas suspeitamos que se isso aparecer, será reservado para o Mate 40 Pro ou Mate 40 Pro + se houver.

Esperávamos a óptica Leica novamente e, embora atualmente não haja rumores sobre a composição dos sistemas de câmera tripla e quádrupla relatados para o Mate 40 e o Mate 40 Pro, respectivamente, esperamos que ambos sejam muito bons, dadas as proezas recentes da Huawei nesta área.

Companheiro 40: Kirin 1000, 6/8 GB de RAM?

Mate 40 Pro: Kirin 1000, 8/12 GB de RAM?

Alega-se que o Huawei Mate 40 e o Mate 40 Pro serão os últimos dispositivos a usar os chipsets Kirin desenvolvidos pela Huawei.

Com a proibição de comércio dos EUA em vigor , os próprios chips Kirin da Huawei que sustentam seus principais smartphones não podem ser fabricados depois de 15 de setembro de 2020. O Mate 40 e o Mate 40 Pro usarão chips já armazenados, no entanto.

Há rumores de que esses novos dispositivos vêm com um chip de 5 nm, e afirma-se que provavelmente será o Kirin 1000.

O Mate 30 tinha 6 ou 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, enquanto o Mate 30 Pro tinha 8 GB de RAM com 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Esperávamos que o Mate 40 oferecesse pelo menos 8 GB de RAM e o Mate 40 Pro o mesmo, bem como talvez outra opção superior - talvez 12 GB.

Em termos de bateria, esperamos ver mais 4000mAh no Mate 40 e no Mate 40 Pro. Com um pouco de sorte, o Mate 40 Pro ficará mais perto da marca dos 5000mAh, assim como o Samsung Galaxy Note 20 Ultra .

Nenhum aplicativo ou serviço do Google

A AppGallery da Huawei estará presente

O Huawei Mate 40 e o Mate 40 Pro provavelmente não oferecerão aplicativos e serviços do Google, como o Mate 30, Mate 30 Pro, P40, P40 Pro e P40 Pro + não. Isso se deve à já mencionada proibição de comércio dos EUA.

Em vez do Google Play para baixar aplicativos, existe a App Gallery da Huawei . É improvável que os serviços do Google sejam restaurados nos dispositivos e será difícil usar aplicativos como WhatsApp ou aplicativos bancários, por exemplo, sem passar por várias soluções alternativas complicadas.

Aqui está tudo o que houve rumores sobre a série Huawei Mate 40 até agora.

A Autoridade Android informou que a Huawei confirmou que o Mate 40 está a caminho e será o último smartphone a apresentar o chipset Kirin da empresa, já que "não podem ser fabricados" após 15 de setembro de 2020. Essa data é quando a proibição comercial dos EUA com base nos EUA as empresas que trabalham com a Huawei se tornarão permanentes.

Alguns renderizadores apareceram online nos dando uma indicação de como o Mate 40 e o Mate 40 Pro podem se parecer. Com base nas imagens, o Huawei Mate 40 contará com três sensores de câmera na parte traseira em uma caixa de câmera circular proeminente, enquanto o Mate 40 Pro terá três sensores de câmera e um sensor de periscópio na parte traseira, também em uma caixa circular centralizada.

Na frente, parece que o Mate 40 terá bordas curvas e uma câmera selfie com furos duplos no canto superior esquerdo. O Mate 40 Pro, por sua vez, parece apresentar a exibição em cascata do Mate 30 Pro, mas muda o entalhe para uma câmera perfurada.

De acordo com um vazamento na plataforma de mídia social chinesa Weibo, a Huawei lançará seu próximo smartphone carro-chefe em outubro. O vazamento do Weibo também sugeriu que o Huawei Mate 40 terá um chipset de 5nm, provavelmente baseado no Kirin 1000.

A Huawei é considerada o primeiro fabricante a lançar um telefone no mercado com uma câmera frontal escondida sob a tela. Gizmochina cita um informante chinês ao postar um comentário de que a empresa deve liderar a corrida para colocar a tecnologia da câmera nas mãos dos usuários e dispositivos de câmera sob o display devem começar a aparecer no segundo semestre deste ano.

Junte esses rumores e isso aponta para o Mate 40 e / ou Mate 40 Pro sendo o primeiro.

A série de telefones Huawei Mate 40 terá uma lente de "forma livre", de acordo com o analista da Tian Feng International, Guo Mingchi.

Se for este o caso, o zoom da lente no Mate 40 deve, portanto, ser projetado para fornecer resolução mais clara para o foco de perto e de longe.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Dan Grabham.