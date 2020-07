Redes móveis do Reino Unido disseram para eliminar progressivamente os equipamentos da Huawei em um golpe para o lançamento do 5G

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O governo do Reino Unido anulou sua decisão de janeiro e optou por suspender o uso dos equipamentos Huawei na rede 5G até 2027, dizendo que "o Reino Unido não pode mais ter confiança" em equipamentos futuros do fornecedor chinês.

As empresas de telecomunicações não poderão comprar novos equipamentos da Huawei a partir do final de 2020.

A mudança é um golpe para a posição do Reino Unido na vanguarda da implantação global de 5G e é o resultado dos EUA terem impedido a Huawei de fabricar qualquer produto que usasse as tecnologias dos EUA .

Oliver Dowden, secretário de Estado do Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte do Reino Unido, deixou claro que a decisão "atrasará a implementação do 5G em 2 a 3 anos cumulativos".

Dowden também ficou claro que tentar retirar o equipamento da Huawei antes de 2027 acrescentaria enormes quantidades de custo extra - mas isso pode não satisfazer muitos parlamentares.

No entanto, a tecnologia da Huawei permanecerá parte da rede 2G, 3G e 4G até que sejam desativadas, para as quais não há data de término. No entanto, o 3G deverá ser desativado nos próximos anos, com as lacunas de cobertura substituídas pelo 4G.

Ed Brewster, da Huawei UK, disse sobre o comunicado: "Esta decisão decepcionante é uma má notícia para qualquer pessoa no Reino Unido com um telefone móvel. Ela ameaça mover a Grã-Bretanha para a pista lenta digital, elevar as contas e aprofundar o fosso digital.

"Em vez de subir de nível, o governo está diminuindo e pedimos que reconsidere. Continuamos confiantes de que as novas restrições dos EUA não afetariam a resiliência ou a segurança dos produtos que fornecemos ao Reino Unido.

"Lamentavelmente, nosso futuro no Reino Unido se tornou politizado, trata-se da política comercial dos EUA e não de segurança".

O principal problema para as redes removerem os equipamentos existentes será o custo - a Mobile UK sugeriu que custaria à economia do Reino Unido £ 6,8 bilhões para cortar a Huawei completamente de todas as redes do Reino Unido. A BT diz que seria impossível fazer isso antes de 2030 .

As empresas de telecomunicações do Reino Unido estão usando outros fornecedores como a Ericsson em suas redes principais ou, como a EE, já estão eliminando a Huawei nos próximos dois anos.

O governo do Reino Unido optou em janeiro por ignorar os conselhos do governo dos EUA e permitir que os equipamentos da Huawei sejam usados em até 35% da rede 5G não central do Reino Unido.

"Será um grande golpe para a Huawei e uma grande dor de cabeça para a maioria, se não todas as empresas de telecomunicações", diz o analista Paolo Pescatore. "Em última análise, quaisquer custos adicionais sempre são repassados ao usuário.

"Embora existam outros fornecedores de rede que podem pegar as peças, não está claro se eles estão prontos para a tarefa. Rivais estabelecidos como Ericsson e Nokia têm lutado e há um ressurgimento de jogadores como Samsung Networks e japoneses Fujitsu, NEC.

"Em essência, isso terá um impacto negativo na implantação do 5G. No entanto, o 5G permanece em sua infância e a tecnologia ainda não atingiu todo o seu potencial. Um longo caminho espera. O modelo de negócios do 5G permanece não comprovado. precisa equilibrar-se para investir enquanto as margens estão sendo espremidas. "