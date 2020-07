Huawei Mate V pode ser o próximo telefone dobrável da empresa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Dizem que a Huawei está anunciando um novo telefone dobrável no final de 2020, com fontes confirmando que o nome do Mate V já foi registrado.

Isso é um V para a vitória? Ou talvez sacudindo os Vs? Dadas as tensões internacionais da Huawei atualmente - há uma proibição comercial nos EUA , o que significa que a empresa não pode usar o Google Play Services em seus dispositivos mais recentes - um novo dispositivo futurista como esse mostra o quão avançado são os recursos do fabricante chinês.

O telefone dobrável original, o Mate X , seguido pelo Mate Xs, nunca decolou em territórios mais amplos devido a um lançamento muito limitado. O telefone estava atrasado várias vezes, além de sempre haver perguntas sobre a dobra da tela na parte externa do telefone - tornando-o potencialmente propenso a arranhões.

Sim, o Mate X parecia muito melhor do que a primeira tentativa da Samsung, no Galaxy Fold, mas parece que esse é o caminho que a Huawei está buscando seguir com o Mate V: renderizações fornecidas pela LetsGoDigital mostram que o V tem tudo a ver com manter a dobradura grande parte da tela interna do dispositivo.

O que mais sabemos sobre o Huawei Mate V? Bem, não muito agora. Há especulações sobre uma tela de 120Hz, à medida que os painéis com taxas de atualização mais rápidas se tornam a norma - mas isso seria o primeiro em um telefone dobrável.

Com o futuro internacional da Huawei em jogo, estamos nos perguntando se o Mate V terá um lançamento mais amplo fora da China, país natal da empresa. Nós, por exemplo, gostaríamos de ver um dispositivo desse tipo - mesmo que não esteja disponível para todos, tecnologia como esta está na vanguarda.