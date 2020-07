O governo do Reino Unido está realmente prestes a proibir a Huawei de redes 5G?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em uma grande reviravolta, parece que o governo do Reino Unido deve proibir a Huawei de participar das redes 5G, mas o plano pode ser adiado até o final da década para dar tempo às redes para permitir que o equipamento atualmente instalado seja instalado. substituído naturalmente.

Boris Johnson anunciou em janeiro que a Huawei podia permanecer em até 35% da rede, desde que não fizesse parte do núcleo - a parte crucial.

A maioria dos provedores de rede está usando outros fornecedores como a Ericsson em suas redes principais ou, como a EE, está desativando a Huawei.

No entanto, a Huawei continua sendo uma grande parte das redes móveis no Reino Unido e em outros lugares, e é difícil concluir que isso não signifique que o Reino Unido seja prejudicado pela proibição de equipamentos da Huawei, pois envolve a remoção de muitos equipamentos perfeitamente decentes.

O principal problema para as redes removerem os equipamentos existentes será o custo e isso parece estar por trás do plano do governo para 2029 - a EE disse anteriormente que não seria capaz de remover os equipamentos da Huawei em sua rede principal por dois anos depois do planejado. até o final de 2022.

A BT / EE já sugeriu que a decisão de janeiro existente - levando a quantidade de kit da Huawei para 35% - custaria algo em torno de 500 milhões de libras.

A Huawei opera no Reino Unido há 20 anos e as coisas da empresa estão em toda parte, desde o mastro do telefone no topo do bloco da torre até o gabinete verde no final da sua rua.

Parece que a mudança de opinião ocorreu após um novo relatório do GCHQ - além de aumentar a pressão do governo dos EUA. O regulador de telecomunicações dos EUA - a FCC - recentemente designou a Huawei e a ZTE como ameaças à segurança nacional , mas, como com a proibição comercial da Huawei nos EUA , não divulgou nenhuma evidência para esse efeito publicamente.

É tentador acreditar que os EUA estão preocupados com a concorrência; enquanto os equipamentos 5G são fabricados pela Ericsson, Samsung, Nokia e Huawei, não há um grande fornecedor americano para a tecnologia. E o equipamento de telecomunicações da Huawei proliferou principalmente porque é mais barato que seus rivais.