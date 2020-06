Huawei diz que os próximos lançamentos de produtos "ainda estão no caminho certo", fala na App Gallery e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Huawei disse ao Pocket-lint que "ainda está no caminho certo" com futuros lançamentos de produtos. Em uma entrevista com o diretor de marca global Andrew Garrihy, perguntamos se a situação global atual e a proibição da Huawei nos EUA afetaram os próximos agendamentos de lançamentos.

Garrihy disse que, obviamente, ele não poderia entrar em detalhes, mas acreditamos que isso significa que podemos esperar que uma nova série Mate 40 seja lançada em setembro ou outubro.

Garrihy também disse durante nossa entrevista que a empresa ainda estava vendo um crescimento nas vendas de smartphones. "Sim, estamos vendo um crescimento em smartphones e um grande crescimento em wearables. Somos o número três em tablets. Assim, quando os países começam a desbloquear e o varejo se abre novamente, vemos as coisas começando a crescer novamente"

Garrihy acrescenta que no setor de PCs a Huawei está vendo um crescimento de mais de 200% no ano passado. "Sempre tivemos uma ambição muito forte no PC ... nada mudou nos últimos tempos.

"Devido à atual crise, houve uma demanda muito maior por esses tipos de produtos. Onde muitas famílias eram apenas uma família de laptops que precisavam se expandir ... vimos um grande crescimento.

Garrihy diz que a Huawei está trabalhando duro em sua alternativa ao Google Mobile Services e à Google Play Store, ou seja, a Huawei Mobile Services e a App Gallery.

"Este é um ecossistema totalmente novo, no qual realmente começamos a nos concentrar há 12 meses. [Os desenvolvedores têm] recursos finitos, como todos nós, por isso leva tempo. Mas estamos fazendo um bom progresso e, nesse meio tempo, há muitas outras maneiras pelas quais os usuários podem acessar muitos desses aplicativos.

"Mas as pessoas estão começando a entender a visão, estão começando a nos ver crescer, estão começando a ver outras marcas entrarem. Momentum está crescendo e estou confiante de que em um futuro não muito distante, veremos cresce ainda mais rápido.

"A taxa de progresso é incrível. Ainda não existe, ainda temos muito trabalho a fazer, mas é muito empolgante. Temos 420 milhões de usuários ativos por mês e estamos começando a ver um progresso real em termos de alguns grandes nomes começando a se juntar ao ecossistema ".

A Huawei enfrentou críticas pela falta de aplicativos de grande nome da App Gallery, algo que avaliamos regularmente em nosso próprio Mate 30 Pro. Garrihy diz que essa situação só vai melhorar, mas "leva tempo".

"Nosso objetivo é obter todos os principais aplicativos e, na verdade, tivemos um grande progresso nos últimos dois meses. Então, se você olhar para alguns nomes, temos o Booking.com e o Skyscanner, Temos o BBC News e o News UK. Temos os mapas TikTok e Here . Até os bancos estão começando a entrar, então temos o Santander, o Curve, o BBVA e muito mais.

"Estamos confiantes - realmente confiantes - de que teremos todos os principais aplicativos. Não posso fornecer um prazo exato de quando".

Mas como a Huawei garante que os clientes entendam que o que eles estão comprando não executará o ecossistema do Google? "Estamos gastando muito esforço e tempo para garantir que nossos parceiros de varejo e sua equipe em particular entendam completamente.

"Queremos garantir que os consumidores entendam plenamente que estão comprando um novo ecossistema e novas experiências. E estamos melhorando, país por país. E também online, nos esforçamos bastante para garantir que as pessoas entendam o que eles estão comprando e que é um novo sistema, um novo ecossistema ".

Por fim, perguntamos a importância da privacidade para a estratégia geral de produtos da Huawei. "Realmente importante", diz Garrihy sem hesitar.

"Quero dizer que nossa privacidade é preciosa. E agora mais do que outras pessoas ao redor do mundo estão fazendo perguntas mais exigentes às empresas sobre sua privacidade. Esta é uma grande oportunidade para nós."

"Investimos muito tempo em termos de privacidade e segurança, tanto no chipset quanto no sistema operacional no nível do hardware e na nuvem".